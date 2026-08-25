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25 de agosto de 2026 - 12:08
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Cómo actuar frente a una posible estafa virtual y dónde denunciar en Jujuy

Cómo reconocer una estafa virtual o telefónica, qué datos nunca compartir y cuáles son los pasos clave para denunciar si fuiste víctima

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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Según advirtieron desde el organismo, quienes realizan este tipo de maniobras pueden hacerse pasar por bancos, familiares, técnicos u otras personas con el objetivo de generar urgencia, miedo o presión para conseguir información personal, datos bancarios, contraseñas, códigos de seguridad o dinero.

Una de las principales recomendaciones es detenerse ante cualquier comunicación inesperada y verificar la información antes de realizar una operación o brindar datos.

Cuáles son las principales señales de alerta

Desde el MPA señalaron que se debe desconfiar cuando una persona recibe llamados, mensajes o correos inesperados en los que le solicitan información personal o bancaria.

También representan una señal de alerta las propuestas de premios, regalos o inversiones, especialmente cuando se exige tomar una decisión de manera inmediata o mantener la conversación en secreto.

Otra situación frecuente es el envío de enlaces desde cuentas o números desconocidos. Ante estos casos, la recomendación es no ingresar al link y comunicarse directamente con la institución mencionada a través de sus canales oficiales.

“La urgencia, el miedo y la presión son las principales señales de alerta. Si te apuran, frená y verificá”, remarcaron desde el organismo.

Qué datos no se deben compartir

Entre las medidas de seguridad, el MPA aconseja no proporcionar a terceros:

  • Información personal sensible.
  • Contraseñas.
  • Códigos de verificación o token.
  • Claves bancarias.
  • Fotografías de tarjetas o documentos.
  • Número, vencimiento y código de seguridad de las tarjetas.

El organismo también recomienda realizar las operaciones únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir información confidencial mediante comunicaciones sospechosas.

Qué hacer si fuiste víctima de una estafa

En caso de haber concretado una transferencia, entregado información bancaria o advertido que una cuenta pudo haber sido vulnerada, se recomienda actuar con rapidez.

El primer paso es contactar al banco o entidad financiera, informar lo ocurrido y seguir las indicaciones correspondientes. Además, se aconseja cambiar las contraseñas de las cuentas comprometidas y conservar todas las pruebas de la maniobra.

Capturas de pantalla, mensajes, enlaces, números telefónicos, correos electrónicos y comprobantes de transferencias pueden ser útiles al momento de realizar la denuncia.

Dónde denunciar una estafa en Jujuy

Las denuncias pueden realizarse en la Dirección General de Investigaciones, ubicada en avenida Dr. Ricardo Balbín 1015, en San Salvador de Jujuy, o en la Agencia Provincial de Delitos Complejos, en Independencia 169.

También se puede acudir a la seccional policial más cercana.

Además, el Ministerio Público de la Acusación cuenta con un sistema de denuncias en línea disponible las 24 horas, al que se puede acceder desde denuncias.mpajujuy.gob.ar.

Desde el organismo insistieron en una recomendación central frente a cualquier situación dudosa: frenar, verificar la información y no compartir datos personales o bancarios.

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