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7 de septiembre de 2026 - 16:51
Tecnología.

Cómo es el sistema de voto electrónico para la FNE que crearon estudiantes jujeños

Nació como un proyecto escolar, fue mejorado por distintas promociones y hoy este sistema de voto se usa en elecciones y actividades estudiantiles.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
voto electrónico para la FNE
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En diálogo con TodoJujuy, los estudiantes explicaron cómo funciona el sistema, qué mejoras incorporaron y por qué consideran que puede aportar rapidez y transparencia a las elecciones estudiantiles.

Según explicaron, recibir el proyecto implicó capacitarse y asumir una responsabilidad importante, ya que hoy representan a la escuela en elecciones de distintas instituciones. “Nos dieron capacitaciones y también fue asumir un papel importante en la escuela, porque estamos representando a la escuela en diferentes elecciones”, señalaron.

Los estudiantes destacaron que una de las claves del proyecto es que no queda cerrado en un solo grupo, sino que se comparte con nuevas camadas. “Está muy bueno que los estudiantes hayamos sacado un proyecto tan grande y que se vaya pasando como legado de la escuela”, remarcaron.

Cómo funciona el voto electrónico

El sistema se adapta a cada elección, ya que no todas tienen la misma cantidad de jurados, candidatas, criterios o modalidades de evaluación. Los alumnos explicaron que, en los días previos, cargan la información necesaria: imágenes de las candidatas, nombres, orden de pasada y los aspectos que deberá evaluar el jurado. “Nos adecuamos a cada elección, todas son diferentes. Algunas tienen menos jurados que otras, entonces todo eso se va configurando desde antes”, detallaron.

Durante la votación, el jurado ve en pantalla el número de cada candidata, el nombre completo y los criterios establecidos para esa elección. A partir de eso, va cargando los puntajes de manera digital. “Los aspectos que se van a tomar en cuenta no son los mismos en todos los colegios. Eso también lo ponemos ahí”, explicaron.

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Cómo es el sistema de voto electrónico para la FNE que crearon estudiantes jujeños

Más rapidez y resultados verificables

Una de las principales mejoras incorporadas al sistema fue la posibilidad de agilizar el proceso de votación y verificar con mayor precisión los resultados. “Ahora pudimos agilizar más la rapidez de la votación de los jurados”, indicaron.

Además, señalaron que antes podían aparecer errores o “bugueos” en los resultados, pero ahora el sistema permite revisar el voto de cada jurado de manera específica.“Podemos verificar los votos de cada jurado, qué número votó a qué chica”, explicaron.

Esa función permite entregar no solo el resultado final de reinas, princesas o representantes, sino también el detalle de las votaciones realizadas por cada jurado.

Un aporte a la transparencia en las elecciones

Los estudiantes remarcaron que el sistema también busca responder a una preocupación frecuente en las elecciones estudiantiles: las dudas sobre los resultados. “Cuando nos piden el resultado oficial, también podemos dar adjunto los votos de cada jurado a cada chica o chico”, señalaron.

Para ellos, esa información ayuda a que las instituciones y las propias participantes tengan más claridad sobre el proceso. “Antes había muchos problemas, decían ‘está todo pagado, está todo arreglado’. Bueno, no. Esto ofrece una gran solución a las chicas y también a las instituciones para que no pongan en duda sus elecciones”, expresaron.

Tecnología pensada para problemas reales

Más allá del voto electrónico, los alumnos contaron que en la escuela trabajan con proyectos que buscan resolver situaciones concretas mediante tecnología. “Esto nació de un trabajo que había que presentar en clase, pero tenía que ser funcional en la vida real y aplicable”, explicaron.

Según relataron, esa dinámica también impulsó otros proyectos, como páginas web para emprendimientos, soluciones vinculadas al transporte o dispositivos pensados para problemáticas barriales y familiares. “Cada grupo de alumnos tenía la tarea de pensar en alguna problemática del barrio o de la casa y cómo solucionarla usando la tecnología”, señalaron.

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