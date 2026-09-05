FNE 2026: Tilcara coronó a Catalina Gordillo como representante departamental

El departamento Tilcara ya tiene a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Catalina Gordillo fue elegida durante una colorida jornada realizada en Huacalera, que reunió a estudiantes, familias y comunidades educativas de distintos puntos de la Quebrada.

Jujuy. Rinconada eligió a Jocelyn Vázquez como embajadora para la FNE 2026

Jujuy. FNE 2026: así será el Congreso de la Juventud con más de 180 particiantes

La elección se llevó a cabo el viernes por la noche en las instalaciones del Colegio Polimodal N° 6 de Huacalera, en una actividad organizada por la comunidad educativa y la Comisión Municipal, encabezada por Enzo Paz.

Desde horas de la tarde, estudiantes y familiares comenzaron a llegar al pueblo para acompañar a las candidatas y candidatos. Con pancartas, globos, banderas y música, las distintas instituciones educativas alentaron a sus representantes y le dieron un marcado espíritu festivo a la jornada.

El escenario fue preparado en el patio cubierto del establecimiento, donde se desarrollaron las presentaciones de quienes participaron de la elección.

La corte departamental

Además de la elección de Catalina Gordillo como representante del departamento Tilcara, el jurado definió los restantes títulos de la jornada.

La primera Princesa fue Maia Párraga, del Colegio Secundario de Artes N° 49 de Tilcara, mientras que Alejandra Farfán, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “General Belgrano” de Maimará, fue elegida segunda Princesa.

Como primera Dama de Honor quedó Cintia Sánches, del Colegio Polimodal N° 6 de Huacalera, y Fanny Cuellar, del Bachillerato Provincial N° 25 “Germán Walter Choque Vilca” de Tilcara, fue distinguida como segunda Dama de Honor.

Sofía Liquín, representante de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 10 de Hornillos, recibió el reconocimiento de Miss Simpatía.

Los representantes masculinos

La elección también definió a los representantes masculinos para la celebración estudiantil.

Xavier Charras de la Escuela Normal Superior "Dr. Eduardo Casanova" fue electo el Chico 10.

Xavier Charras - Chico 10

Brian Vargas, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “General Belgrano” de Maimará, fue elegido primer Paje, mientras que Alex Tolaba, del Bachillerato Provincial N° 25 “Germán Walter Choquevilca” de Tilcara, quedó como segundo Paje.

También participaron como candidatos Fabio Vilte, del Colegio Secundario de Artes N° 49 de Tilcara; Facundo Canavide, del Colegio Polimodal N° 6 de Huacalera; y Jesús Guanuco, de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 10 de Hornillos.

La previa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La elección departamental estuvo marcada por el acompañamiento de las delegaciones estudiantiles de Tilcara, Maimará y Huacalera. Durante la jornada, los jóvenes recorrieron las calles del pueblo con los colores y símbolos de sus instituciones.

La celebración se convirtió así en una nueva instancia del calendario de la FNE 2026 y en un punto de encuentro para el estudiantado de la Quebrada.

Tras la elección, los estudiantes de la región continuarán participando de las actividades previstas en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, entre ellas el “Primavera en las Alturas”, que se desarrollará en Tres Cruces.