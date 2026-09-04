viernes 04 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2026 - 20:04
Jujuy.

Alto Comedero: 8 meses de prisión por no limpiar un inmueble en barrio El Balcón

La sentencia judicial se dictó por el incumplimiento a una orden judicial de dejar “libre de residuos y chatarras” un predio en Alto Comedero.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
detenido esposado (2)

La Justicia Ambiental condenó a un hombre en Alto Comedero a ocho meses de prisión de ejecución condicional por el delito de desobediencia a la autoridad. La sentencia quedó firme luego de la actuación desarrollada por la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público de la Acusación ante el Juzgado Ambiental de la Provincia de Jujuy.

Lee además
buscan nuevos bomberos voluntarios en alto comedero: cuando comienza la inscripcion video
Jujuy.

Buscan nuevos bomberos voluntarios en Alto Comedero: cuándo comienza la inscripción
Imagen ilustrativa creada con IA.
Jujuy.

Este sábado se realizará La Bestia Extrema: cómo será y quiénes pueden participar

La intervención judicial se inició a partir del incumplimiento de una resolución dictada el 30 de mayo de 2022, en aquella oportunidad se había ordenado el cese inmediato del depósito de cualquier tipo de residuos en un inmueble ubicado en el barrio El Balcón de Alto Comedero, así como de cualquier actividad de enterramiento o quema.

Además, se dispuso que en un plazo de quince días corridos se iniciara el proceso de remediación y limpieza del inmueble y que, dentro de los treinta días corridos, el predio quedara libre de residuos y chatarras potencialmente contaminantes.

Incumplimiento y sentencia

Pese a haber sido debidamente notificado y a las reiteradas intimaciones, esta persona incumplió las obligaciones impuestas y las inspecciones e informes técnicos realizados durante el proceso permitieron constatar que el inmueble continuaba presentando una importante acumulación de residuos, vehículos y chatarra potencialmente contaminante, sin avances significativos en las tareas de saneamiento.

A partir de estas circunstancias, la Fiscalía Ambiental impulsó la investigación correspondiente y acreditó que el imputado mantuvo una conducta persistente de desobediencia frente a una orden judicial.

Como consecuencia de la investigación, el Tribunal Unipersonal integrado por el juez Martín de Athayde Moncorvo dictó sentencia y condenó a esta persona a ocho meses de prisión de ejecución condicional, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal.

El pasado lunes 31 de agosto la sentencia quedó firme, consolidándose la condena impuesta por el incumplimiento del mandato judicial destinado a detener la afectación ambiental y disponer la remediación del inmueble.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Buscan nuevos bomberos voluntarios en Alto Comedero: cuándo comienza la inscripción

Este sábado se realizará La Bestia Extrema: cómo será y quiénes pueden participar

Una mujer de 58 años fue asistida tras un feroz incendio en Alto Comedero

Alto Comedero será sede del "Mundial de Sonrisas", una propuesta para disfrutar en familia

De Alto Comedero a Corea: la historia del bailarín jujeño que llegó a un reality internacional

Lo que se lee ahora
Iglesia Catedral de Jujuy (Archivo) video
Patrimonio.

Iglesia Catedral de Jujuy: Comenzaron las obras de apuntalamiento del muro de adobe que había colapsado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Nada cuenta en primera persona todo lo que vivió cuando fue secuestrada. video
Mundo.

Secuestrada a los 9 años y llevada a Bolivia: sobrevivió siete meses de horror y cuenta su historia

Internas en el PJ Jujuy: la Justicia Electoral revocó el rechazo contra la Lista Celeste y Blanca
Jujuy.

Internas en el PJ Jujuy: la Justicia Electoral revocó el rechazo contra la Lista Celeste y Blanca

Iglesia Catedral de Jujuy (Archivo) video
Patrimonio.

Iglesia Catedral de Jujuy: Comenzaron las obras de apuntalamiento del muro de adobe que había colapsado

Alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy y se espera un cambio en las temperaturas

Tras la suspensión por la ola de calor, un jujeño correrá el Ironman de Versalles video
Deportes.

Tras la suspensión por la ola de calor, un jujeño correrá el Ironman de Versalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel