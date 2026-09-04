Alto Comedero: 8 meses de prisión por no limpiar un inmueble en barrio El Balcón

La Justicia Ambiental condenó a un hombre en Alto Comedero a ocho meses de prisión de ejecución condicional por el delito de desobediencia a la autoridad. La sentencia quedó firme luego de la actuación desarrollada por la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público de la Acusación ante el Juzgado Ambiental de la Provincia de Jujuy.

La intervención judicial se inició a partir del incumplimiento de una resolución dictada el 30 de mayo de 2022, en aquella oportunidad se había ordenado el cese inmediato del depósito de cualquier tipo de residuos en un inmueble ubicado en el barrio El Balcón de Alto Comedero, así como de cualquier actividad de enterramiento o quema.

Además, se dispuso que en un plazo de quince días corridos se iniciara el proceso de remediación y limpieza del inmueble y que, dentro de los treinta días corridos, el predio quedara libre de residuos y chatarras potencialmente contaminantes.

Incumplimiento y sentencia Pese a haber sido debidamente notificado y a las reiteradas intimaciones, esta persona incumplió las obligaciones impuestas y las inspecciones e informes técnicos realizados durante el proceso permitieron constatar que el inmueble continuaba presentando una importante acumulación de residuos, vehículos y chatarra potencialmente contaminante, sin avances significativos en las tareas de saneamiento.

A partir de estas circunstancias, la Fiscalía Ambiental impulsó la investigación correspondiente y acreditó que el imputado mantuvo una conducta persistente de desobediencia frente a una orden judicial. Como consecuencia de la investigación, el Tribunal Unipersonal integrado por el juez Martín de Athayde Moncorvo dictó sentencia y condenó a esta persona a ocho meses de prisión de ejecución condicional, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal. El pasado lunes 31 de agosto la sentencia quedó firme, consolidándose la condena impuesta por el incumplimiento del mandato judicial destinado a detener la afectación ambiental y disponer la remediación del inmueble.

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