Este sábado se realizará La Bestia Extrema: cómo será y quiénes pueden participar

Este sábado 29 de agosto, desde las 15, el Parque General Belgrano de Alto Comedero será escenario de La Bestia Extrema, una competencia provincial que combina pruebas de fuerza, resistencia, potencia y habilidad.
En diálogo con Canal 4, Roberto Roy Gutiérrez y Natalia Quiroz, organizadores del evento, explicaron que la propuesta está destinada a participantes de diferentes edades y niveles de entrenamiento.
“Tenemos principiante, intermedio y avanzado”, señalaron. La competencia está abierta desde los 18 años y contempla también la participación de adultos mayores, con ejercicios adaptados según las posibilidades de cada persona.
Cómo serán las pruebas
Los circuitos incluirán diferentes ejercicios, como trabajos con cubiertas de camión, saltos, sentadillas y pesas.
En la categoría principiante, la propuesta está pensada para quienes comenzaron recientemente a realizar actividad física y buscan introducirse en este tipo de desafíos. El nivel intermedio incorporará ejercicios con pesas, mientras que en avanzado aumentará considerablemente la carga.
“Todos los ejercicios son contrarreloj. Los mejores tiempos y las mejores técnicas son los que ganan”, explicaron los organizadores.
Los participantes deberán concurrir con ropa cómoda, gorra y agua.
El torneo será este sábado en Alto Comedero.
Premios y actividades para toda la familia
La competencia tendrá categorías de damas y varones, con niveles principiante, intermedio y avanzado. Los primeros puestos recibirán trofeos y medallas, además de premios como pases libres para gimnasio, crossfit y otros entrenamientos.
También habrá un circuito de entrenamiento para chicos, por lo que la jornada fue pensada como una actividad para toda la familia.
“Vamos a hacer bailar a los que vayan, para que la pasen muy bien”, adelantaron los organizadores.
El encuentro comenzará a las 15 en el Parque General Belgrano de Alto Comedero. Para consultas e inscripciones están disponibles los teléfonos 388 501-2609 y 388 576-6505.
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