¿Puede ocurrir en Jujuy un fenómeno como el de Nepal?

Las imágenes de una enorme masa de agua, hielo, barro y rocas avanzando por zonas montañosas de Nepal y el Tíbet volvieron a poner en discusión los riesgos asociados a los glaciares y a los eventos extremos en alta montaña. Entre las hipótesis que se analizan aparece un fenómeno conocido como GLOF , capaz de generar inundaciones repentinas y flujos de gran poder destructivo.

Internacional Catástrofe en Nepal y China: 160 muertos y más de 700 desaparecidos

Ciencia GLOF: qué hay detrás del fenómeno que golpeó Nepal y es una amenaza para Argentina y Chile

Pero la pregunta que surge al mirar esas imágenes desde Jujuy es inevitable: ¿puede ocurrir algo parecido en nuestra provincia?

El geólogo Álvaro González visitó Canal 4 y explicó que, aunque existen procesos naturales comparables, las condiciones geológicas de Jujuy son diferentes a las del Himalaya.

“No es lo mismo lo que pasó en Nepal que lo que puede pasar con un debris flow acá en Jujuy. Son aspectos geológicos parecidos, pero son distintos” “No es lo mismo lo que pasó en Nepal que lo que puede pasar con un debris flow acá en Jujuy. Son aspectos geológicos parecidos, pero son distintos”

Qué es un GLOF y qué se investiga en Nepal

La sigla GLOF proviene del inglés Glacial Lake Outburst Flood y hace referencia a una inundación repentina producida por la liberación de una gran cantidad de agua acumulada en un lago glaciar.

En el episodio ocurrido en Asia se investiga si el desprendimiento de una masa de hielo provocó o contribuyó a desencadenar el fenómeno.

González explicó que el escenario se dio en un ambiente de alta montaña, a más de 5.000 metros de altura.

“Estamos hablando de la cordillera más alta del mundo. Lo que pasó fue un desprendimiento, un bloque de hielo que se desprendió y cayó” “Estamos hablando de la cordillera más alta del mundo. Lo que pasó fue un desprendimiento, un bloque de hielo que se desprendió y cayó”

Ese movimiento puede activar un flujo de detritos, conocido también como debris flow.

“Eso a su vez va trasladando y llevando todo el material que encuentra, sea roca, hielo. Va barriendo todo y se lo va llevando, justo en una zona de alta pendiente”, detalló.

El resultado es una masa que puede avanzar rápidamente ladera abajo incorporando agua, barro, rocas, hielo y otros materiales.

¿Qué condiciones tienen que darse?

Para que se produzca un fenómeno de estas características deben combinarse varios factores.

González mencionó principalmente:

Altura.

Gran acumulación de agua.

Acumulación de energía.

Pendientes pronunciadas.

Condiciones geológicas particulares.

“Específicamente hay que hablar de características particulares de geología en cada región”, explicó.

Por eso, aunque en distintas partes del mundo pueden registrarse movimientos masivos de barro, roca y agua, no todos tienen el mismo origen.

¿Puede ocurrir un GLOF en Jujuy?

En sentido estricto, las condiciones de Jujuy son diferentes.

“En Nepal estamos hablando de un glaciar. Partimos de ahí y acá no tenemos glaciar, tenemos periglaciar y no tenemos zonas habitables cerca del periglaciar” “En Nepal estamos hablando de un glaciar. Partimos de ahí y acá no tenemos glaciar, tenemos periglaciar y no tenemos zonas habitables cerca del periglaciar”

Esto significa que no existe en la provincia el mismo escenario que en las zonas glaciares habitadas del Himalaya.

Sin embargo, eso no implica que Jujuy esté libre de otros procesos naturales capaces de generar movimientos importantes de barro, rocas y sedimentos.

Y allí aparece un ejemplo conocido por los jujeños: Volcán.

El caso de Volcán: parecido en el efecto, distinto en el origen

La localidad de Volcán ya atravesó un episodio de gran magnitud vinculado a un flujo de barro y sedimentos, un proceso diferente de un GLOF pero que puede mostrar algunas similitudes en la forma en que el material avanza ladera abajo.

González aclaró además una confusión habitual sobre el nombre de la localidad.

“Volcán no es porque haya un volcán que vaya a hacer erupción, sino que se conoce por un volcán de lodo”, explicó.

En esa zona existen sectores donde pueden acumularse sedimentos y rocas.

“Hay un encajonante que acumula material, acumula sedimentos, roca, y una lluvia fuerte, una tormenta de gran intensidad en poco tiempo puede desencadenar un desprendimiento”, detalló.

Por eso, en Jujuy el riesgo está más relacionado con lluvias intensas, pendientes pronunciadas, acumulación de materiales y características propias del terreno que con el desborde de un lago glaciar.

Qué papel juega el calentamiento global

Otro punto central es el impacto del aumento de las temperaturas globales sobre glaciares y ambientes de alta montaña.

González señaló que existe un cambio climático en curso y que una de las discusiones científicas está relacionada con sus causas y con la velocidad actual del proceso.

“Hay un cambio climático, eso no se puede discutir. Lo que se está discutiendo hoy en día en la ciencia es cuál es la causa, si es algo que siempre ocurrió o si ahora se está acelerando por el avance humano y la huella ambiental”, sostuvo.

En regiones glaciares, un incremento sostenido de las temperaturas puede favorecer el derretimiento del hielo, modificar la estabilidad de ciertas masas glaciares y generar nuevas acumulaciones de agua.

Sobre el caso investigado en Nepal, González vinculó el desprendimiento con este escenario, aunque la mecánica exacta del episodio continúa siendo materia de análisis.

El desprendimiento fue registrado como un movimiento sísmico

Un dato particular del episodio asiático fue que los instrumentos llegaron a detectar una señal sísmica.

Sin embargo, según explicó González, el movimiento no habría sido la causa del desprendimiento, sino una consecuencia del impacto de la enorme masa de hielo.

“En este caso en particular el sismo no fue el que provocó el desprendimiento del bloque. Hay registros sísmicos después que fueron producto de que cayó el bloque. No fueron antes”, explicó.

La región del Himalaya, además, es geológicamente muy activa y registra actividad sísmica con frecuencia.

¿Se puede anticipar un fenómeno de este tipo?

Aunque no siempre es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un desprendimiento, existen herramientas para identificar zonas de riesgo y reducir sus consecuencias.

González destacó la importancia de trabajar en gestión de riesgos y monitoreo ambiental.

“Se debería trabajar en monitoreo ambiental para poder identificar cuáles son las áreas que se están debilitando, un mapa de peligrosidad”, explicó.

También señaló que el ordenamiento territorial es una herramienta fundamental.

“Hay pueblos que están en zonas donde no se debería construir. Eso es parte del ordenamiento territorial”, afirmó.

Monitoreo, planificación y educación

La prevención no depende únicamente de los equipos técnicos.

Para González, también es necesario que las comunidades conozcan qué deben hacer ante una advertencia.

“Con una educación para que la gente, cuando vos le avises que va a haber un desprendimiento o un peligro de avalancha, directamente evacúe y se vaya a las zonas más altas”, explicó.

El objetivo de estos sistemas no es impedir que ocurra un fenómeno natural, algo que muchas veces resulta imposible, sino reducir la exposición de la población y actuar antes de que el evento alcance zonas habitadas.

Jujuy tiene otros riesgos naturales que requieren seguimiento

Las imágenes de Nepal sirven para entender la fuerza que pueden alcanzar los procesos naturales en áreas montañosas, pero trasladar directamente ese escenario a Jujuy sería incorrecto.

La provincia no presenta las mismas condiciones glaciares del Himalaya. Sin embargo, su relieve, sus pendientes y la posibilidad de lluvias intensas hacen que existan otros fenómenos, como flujos de barro y detritos, que necesitan monitoreo y planificación.

El antecedente de Volcán muestra precisamente que conocer el territorio, identificar zonas vulnerables y contar con sistemas de prevención puede resultar determinante.