Las fotos de la luna de sangre en Jujuy

Luna de Sangre en Jujuy.

La “Luna de sangre” fue protagonista de la madrugada jujeña y el fenómeno quedó registrado en distintas imágenes que usuarios compartieron en redes sociales.

Las fotografías muestran al satélite natural con sus características tonalidades rojizas y anaranjadas durante el eclipse lunar, observado desde distintos puntos de la provincia.

En esta galería reunimos algunas de las postales compartidas en redes sociales por jujeños en redes sociales, que capturaron el particular aspecto de la Luna durante el fenómeno astronómico.

Luna de Sangre en Jujuy. ¿Por qué la Luna se vuelve roja? El particular color se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Aunque la luz solar directa queda bloqueada, parte de esa luz atraviesa la atmósfera terrestre y llega hasta la superficie lunar.

La atmósfera dispersa principalmente las longitudes de onda azules, mientras que las tonalidades rojizas y anaranjadas logran atravesarla y alcanzan la Luna. Por eso, durante el eclipse, el satélite puede adquirir ese característico aspecto cobrizo. Luna de Sangre en Jujuy. Luna de Sangre en Jujuy.

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