Cuatro jujeñas viajarán becadas a Francia para enseñar español

Cuatro jóvenes de Jujuy fueron seleccionadas para desempeñarse durante siete meses como asistentes de español en establecimientos educativos públicos de Francia durante el ciclo 2026-2027. Entre ellas se encuentra Abril Soto, estudiante del Instituto de Educación Superior N° 4 , quien viajará a fines de septiembre para comenzar con sus tareas el 1 de octubre.

La propuesta permitirá que las cuatro jujeñas se incorporen al sistema educativo francés y atraviesen una experiencia de formación e intercambio cultural durante siete meses. Abril Soto contó que su interés por los idiomas comenzó desde muy chica. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio N° 3 Éxodo Jujeño y allí encontró en el francés una posibilidad para definir su futuro profesional.

“Siempre me gustaron los idiomas. En la primaria tuve inglés y siempre tuve una pasión por el inglés. Después, en la secundaria tuve francés. Cuando salí no sabía qué estudiar, lo único que sabía era que me encantaban los idiomas. Como ya tenía una base en francés, ese fue mi pequeño puente para decidir estudiar el profesorado”, relató en Todo Se Ve.

Comenzó la carrera en 2022 y logró finalizar sus estudios en mayo de este año. Para la joven, aprender una nueva lengua también genera el interés por continuar incorporando conocimientos. “Cuando uno aprende otro idioma es como que tiene más esa hambre de aprender más idiomas” , expresó.

El desafío de enseñar español en Francia

Uno de los principales retos de la experiencia será pasar de aprender francés a tener que enseñar su propia lengua en otro país. Abril explicó que ya comenzaron a prepararse para esa tarea y reconoció que enseñar español implica analizar cuestiones que, para quienes hablan el idioma desde pequeños, resultan naturales.

“Tuvimos una conferencia en relación a cómo enseñar el español y yo decía: ‘No sé cómo lo voy a explicar porque para mí es natural’. Pero para eso está el tiempo de preparación, para planificar las clases y lo que vamos a ir enseñando allá”, sostuvo.

También destacó la importancia que puede tener el francés como herramienta laboral y académica. “Aunque no lo veamos o no lo sintamos, el francés está por todos lados y es hablado en muchos países”, afirmó.

Cuándo viajarán las cuatro jujeñas

Las jóvenes partirán hacia Francia a fines de septiembre, ya que sus contratos comenzarán el 1 de octubre. Antes de iniciar sus actividades deberán instalarse en las ciudades donde fueron destinadas.

Durante el proceso de postulación tuvieron la posibilidad de elegir diferentes lugares para desarrollar la experiencia. Abril seleccionó Reims, ciudad conectada con París por servicios ferroviarios que pueden realizar el trayecto en menos de una hora.

“Nos daban la posibilidad de elegir más o menos tres opciones, tres ciudades a las cuales queríamos ir a trabajar. En una de esas primeras opciones yo elegí Reims y salí seleccionada para ir a trabajar ahí”, explicó.

Cuatro jujeñas viajarán becadas a Francia para enseñar español

“Quiero llevar todo lo que conozco de mi provincia”

A medida que se acerca la fecha del viaje, Abril reconoció que aumentan los nervios y la ansiedad por dejar Jujuy durante varios meses. “Al principio, cuando me dieron la noticia, trataba de no pensar. La primera vez que pensé ‘me voy’, lloré toda la noche porque uno ve todo lo que va a dejar aquí”, recordó.

Sin embargo, aseguró que ahora espera con entusiasmo la posibilidad de compartir parte de la identidad jujeña en Francia. “Estoy con muchas ansias de poder llevar todo lo que conozco, sobre todo de mi provincia, y que ellos puedan conocer un poco de nuestra cultura y de nuestro idioma”, señaló.

La experiencia tendrá una duración aproximada de siete meses. Una vez finalizado el contrato deberá regresar al país, aunque existe la posibilidad de volver a postularse o continuar con el programa en el futuro.

Una oportunidad que comenzó como un sueño

Abril conoció el programa a través de experiencias de otras jóvenes francesas que participaban de instancias de intercambio y compartían sus vivencias. “Yo soñaba con postularme, pero siempre nos decían que eran muy pocas las que salían seleccionadas. Cuando me enteré de que éramos varias las que nos postulábamos pensé que no tenía tantas chances, porque sumaba mucho la experiencia y yo todavía era alumna de último año”, contó.

Cuatro jujeñas viajarán becadas a Francia para enseñar español

Finalmente, cuatro postulantes de Jujuy lograron acceder a la experiencia. “Se dio y salimos cuatro de Jujuy. Es un gran orgullo poder representar a la provincia y que puedan salir muchas más chicas y tener la posibilidad de compartir esta experiencia”, remarcó.

El objetivo de perfeccionarse en Francia

Además de enseñar español, Abril espera que la estadía le permita mejorar su dominio del francés y sumar herramientas para su futuro profesional. “Mi sueño más grande sería poder mejorar la lengua francesa, poder hablar quizás no como nativa, pero sí hablar bien francés”, señaló.

También reconoció que una experiencia de este tipo puede modificar sus objetivos personales y laborales: “Quizás tengo un pensamiento ahora, pero cuando esté allá y cuando vuelva voy a tener otros pensamientos u otras metas. Quiero perfeccionarme más en la lengua, en otros idiomas y, por qué no, en la docencia”.

Entre los nervios previos al viaje aparece también el desafío de utilizar diariamente el francés con hablantes nativos. “Uno habla francés acá, pero yo pienso cómo será allá hablando con los nativos. Por ahí no entiendo nada o no los comprendo. Ese es mi miedo”, reconoció.

La joven destacó además que el conocimiento de idiomas amplía las posibilidades laborales más allá de la enseñanza y puede abrir oportunidades en áreas como el turismo y la hotelería. “Me abre muchas puertas, no solo la docencia. El idioma nos abre puertas en turismo, hotelería y muchas otras cosas, tanto acá como en otros países”, concluyó.