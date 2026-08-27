Tres jujeños clasificaron a mundiales de videojuegos

Jujuy tendrá tres representantes en competencias mundiales de videojuegos. Lucas y Gabriel consiguieron la clasificación en fútbol virtual, mientras que Agustín “Randu” Flores volvió a lograr un lugar en el Mundial de Fortnite.
“Tenemos tres jujeños mundialistas” “Tenemos tres jujeños mundialistas”
Luis Pérez y Mariano Mercado Allende, referentes de Desafío Jujuy, destacaron el presente de los jugadores locales y remarcaron la dimensión de estas clasificaciones: los tres competirán en torneos que reúnen a algunos de los mejores gamers del mundo.
“Tenemos tres jujeños mundialistas”, resumió Pérez al hablar sobre los resultados obtenidos durante las últimas competencias.
Lucas y Gabriel clasificaron juntos al Mundial
Una de las clasificaciones llegó durante la final continental de eFootball Mobile, disciplina de fútbol virtual en la que participaron Lucas y Gabriel. Los dos jujeños, que además mantienen una amistad desde la escuela primaria, disputaron juntos la instancia decisiva y consiguieron uno de los lugares disponibles para el Mundial.
“El fin de semana pasado estuvimos transmitiendo la final del Continental de eFootball Mobile. Ahí estaban Lucas y Gabriel, dos jujeños que son amigos desde la primaria. Jugaron juntos y terminaron clasificando al Mundial”, contó Pérez.
Según explicó durante la entrevista, la competencia internacional está prevista en Arabia durante noviembre. En esta disciplina había dos lugares disponibles para clasificar mediante las parejas participantes y los jujeños consiguieron uno de ellos : “Clasificaron dos dúos y también clasificaron ellos”, destacó.
Randu volvió a conseguir un lugar en el Mundial de Fortnite
La otra clasificación corresponde a Agustín Flores, conocido en el ambiente gamer como Randu, quien logró nuevamente acceder al Mundial de Fortnite. En su caso, el desafío era todavía más limitado: solo un dúo obtenía la clasificación.
“Lo tenemos a Agustín Flores, que volvió a clasificar para el Mundial de Fortnite, para Bélgica” “Lo tenemos a Agustín Flores, que volvió a clasificar para el Mundial de Fortnite, para Bélgica”
Y destacó la dificultad del logro: “Lo de Randu es que clasificaba un solo dúo y clasificó él con su dúo”. De esta manera, Flores volverá a representar a Jujuy en una de las competencias internacionales más importantes de Fortnite.
Tres jujeños entre jugadores de nivel mundial
Desde Desafío Jujuy remarcaron especialmente el significado que tiene contar simultáneamente con tres representantes de la provincia en este nivel competitivo.
“Hablamos de que están en mundiales, están dentro de los mejores del mundo” “Hablamos de que están en mundiales, están dentro de los mejores del mundo”
El crecimiento de los esports convirtió al videojuego competitivo en una actividad donde los participantes entrenan, compiten en clasificatorios y buscan objetivos similares a los de otras disciplinas deportivas.
Para los referentes de Desafío Jujuy, las clasificaciones también reflejan el nivel que viene mostrando la provincia.
“Sabemos que Jujuy tiene muchísimo talento. Tener tres mundialistas no es poco, estamos súper orgullosos”. “Sabemos que Jujuy tiene muchísimo talento. Tener tres mundialistas no es poco, estamos súper orgullosos”.
Lucas, Gabriel y Randu: los tres clasificados
Con estos resultados, la representación jujeña queda conformada por:
- Lucas: clasificado al Mundial de fútbol virtual/eFootball Mobile.
- Gabriel: clasificado junto a Lucas al Mundial de fútbol virtual/eFootball Mobile.
- Agustín “Randu” Flores: clasificado junto a su compañero al Mundial de Fortnite en Bélgica.
Las tres clasificaciones colocan nuevamente a jugadores de Jujuy en escenarios internacionales de los deportes electrónicos.
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