De Mario a Mortal Kombat: por qué los videojuegos retro vuelven a conquistar a distintas generaciones

Family, Sega, Mario, Pokémon o Mortal Kombat forman parte de los recuerdos de quienes crecieron jugando durante los años 80, 90 y principios de los 2000. Sin embargo, lejos de quedar únicamente en la memoria de aquella generación, los videojuegos retro volvieron a ganar terreno y también despiertan el interés de jugadores mucho más jóvenes.

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El fenómeno fue analizado en TodoJujuy por Pedro Ortiz, diseñador de videojuegos y presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, quien explicó que detrás del regreso de los clásicos confluyen distintos factores: la nostalgia, el acceso a nuevas tecnologías y una tendencia de las nuevas generaciones a descubrir productos de otras épocas.

“ Hay una tendencia muy grande. Lo que son las consolas retro subió mucho en consumo, tanto digital como físico, y empezó a aparecer la pregunta de por qué está pasando ”, explicó.

Una de las primeras explicaciones aparece en quienes crecieron jugando con las primeras consolas que se popularizaron masivamente. Aquellos niños y adolescentes hoy tienen entre 30 y 40 años y cuentan con una capacidad de consumo diferente a la que tenían entonces.

“La generación que vivió esa época del surgimiento, del nacimiento del mundo gamer como tal, es la gente que hoy puede comprar y volver a vivir eso desde la nostalgia”, señaló Ortiz.

El coleccionismo también tiene su lugar, aunque el especialista considera que por sí solo no alcanza para explicar el crecimiento. Los coleccionistas de consolas, cartuchos y videojuegos antiguos siempre estuvieron presentes, mientras que ahora el interés se extendió a un público más amplio.

La tecnología también ayuda al regreso de los clásicos

Paradójicamente, los avances tecnológicos son otra de las razones que permiten volver con mayor facilidad a videojuegos creados hace décadas.

Actualmente existen dispositivos capaces de emular distintas consolas en un mismo equipo y también alternativas portátiles que permiten acceder a catálogos de generaciones anteriores sin necesidad de conseguir el hardware original.

“Sin la tecnología actual tampoco podríamos estar teniendo tanto acceso a los juegos retro como tenemos ahora”, explicó Ortiz.

Incluso los celulares permiten ejecutar algunos títulos antiguos, ampliando las posibilidades de acceso. Al mismo tiempo, la industria volvió a mirar hacia sus propios clásicos a través de remasterizaciones y nuevas versiones de juegos conocidos.

Los jóvenes también quieren jugar a los videojuegos de otras generaciones

Pero el fenómeno no se explica solamente por quienes buscan reencontrarse con su infancia. Para Ortiz, uno de los puntos más interesantes es que jugadores jóvenes están comenzando a interesarse por títulos que fueron lanzados incluso antes de que nacieran.

“Los propios jóvenes se están interesando por lo retro”, destacó.

Esto permite que un mismo videojuego termine reuniendo a generaciones diferentes: quienes conocieron el título cuando apareció originalmente y quienes llegan décadas después a través de una consola actual, una reedición o un emulador.

El especialista vinculó este comportamiento con una tendencia que excede al mundo gamer y que también puede verse en cámaras fotográficas, música y otros objetos tecnológicos.

Se trata, según explicó, de una búsqueda por “volver un poco a lo analógico o a lo similar a lo analógico ante una invasión tan grande de lo digital”.

Así, los videojuegos que marcaron a una generación encuentran un público nuevo. La nostalgia explica una parte del regreso, pero ya no alcanza para entenderlo por completo: los clásicos también se convirtieron en una forma de encuentro entre quienes los jugaron por primera vez hace décadas y quienes recién ahora descubren ese universo.