martes 18 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2026 - 10:11
Tecno.

De Mario a Mortal Kombat: por qué los videojuegos retro vuelven a conquistar a distintas generaciones

Nostalgia, mayor accesibilidad y el interés de los más jóvenes explican el regreso de los clásicos. El desarrollador jujeño Pedro Ortiz analizó el fenómeno.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Consolas retro - Gamer - Videojuegos
Lee además
Pac-Man: el clásico videojuego que marcó a generaciones
Jujuy.

Pac-Man, el clásico de 1980 que revolucionó los videojuegos
desde jujuy explican como no mans sky paso de ser un fracaso a un exito mundial de videojuegos
Tecno.

Desde Jujuy explican cómo No Man's Sky pasó de ser un fracaso a un éxito mundial de videojuegos

Hay una tendencia muy grande. Lo que son las consolas retro subió mucho en consumo, tanto digital como físico, y empezó a aparecer la pregunta de por qué está pasando”, explicó.

La generación del Family y el Sega ahora puede volver a comprarlos

Una de las primeras explicaciones aparece en quienes crecieron jugando con las primeras consolas que se popularizaron masivamente. Aquellos niños y adolescentes hoy tienen entre 30 y 40 años y cuentan con una capacidad de consumo diferente a la que tenían entonces.

La generación que vivió esa época del surgimiento, del nacimiento del mundo gamer como tal, es la gente que hoy puede comprar y volver a vivir eso desde la nostalgia”, señaló Ortiz.

El coleccionismo también tiene su lugar, aunque el especialista considera que por sí solo no alcanza para explicar el crecimiento. Los coleccionistas de consolas, cartuchos y videojuegos antiguos siempre estuvieron presentes, mientras que ahora el interés se extendió a un público más amplio.

La tecnología también ayuda al regreso de los clásicos

Paradójicamente, los avances tecnológicos son otra de las razones que permiten volver con mayor facilidad a videojuegos creados hace décadas.

Actualmente existen dispositivos capaces de emular distintas consolas en un mismo equipo y también alternativas portátiles que permiten acceder a catálogos de generaciones anteriores sin necesidad de conseguir el hardware original.

Sin la tecnología actual tampoco podríamos estar teniendo tanto acceso a los juegos retro como tenemos ahora”, explicó Ortiz.

Incluso los celulares permiten ejecutar algunos títulos antiguos, ampliando las posibilidades de acceso. Al mismo tiempo, la industria volvió a mirar hacia sus propios clásicos a través de remasterizaciones y nuevas versiones de juegos conocidos.

Los jóvenes también quieren jugar a los videojuegos de otras generaciones

Pero el fenómeno no se explica solamente por quienes buscan reencontrarse con su infancia. Para Ortiz, uno de los puntos más interesantes es que jugadores jóvenes están comenzando a interesarse por títulos que fueron lanzados incluso antes de que nacieran.

Los propios jóvenes se están interesando por lo retro”, destacó.

Esto permite que un mismo videojuego termine reuniendo a generaciones diferentes: quienes conocieron el título cuando apareció originalmente y quienes llegan décadas después a través de una consola actual, una reedición o un emulador.

El especialista vinculó este comportamiento con una tendencia que excede al mundo gamer y que también puede verse en cámaras fotográficas, música y otros objetos tecnológicos.

Se trata, según explicó, de una búsqueda por “volver un poco a lo analógico o a lo similar a lo analógico ante una invasión tan grande de lo digital”.

Así, los videojuegos que marcaron a una generación encuentran un público nuevo. La nostalgia explica una parte del regreso, pero ya no alcanza para entenderlo por completo: los clásicos también se convirtieron en una forma de encuentro entre quienes los jugaron por primera vez hace décadas y quienes recién ahora descubren ese universo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pac-Man, el clásico de 1980 que revolucionó los videojuegos

Desde Jujuy explican cómo No Man's Sky pasó de ser un fracaso a un éxito mundial de videojuegos

Baterías de celular: qué hay que saber para evitar accidentes

Alertas de sismos: cómo activarlas en celulares

TikTok, chats y perfiles falsos: así operan los pedófilos en línea con los menores

Lo que se lee ahora
El doctor Álvaro Tesio advirtió que los casos son puntuales, pero posibles: el riesgo aparece por sobrecalentamiento y mal uso. video
Prevención.

Baterías de celular: qué hay que saber para evitar accidentes

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Hospital Pablo Soria.
Policiales.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cómo están los heridos internados

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco video
Jujuy.

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco

Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela
Jujuy.

Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela

El Ceibal - San Antonio
Jujuy.

El Ceibal: se desbarrancó por mirar una gallina y murió

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).
SMN.

El SMN renovó las alertas por viento en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel