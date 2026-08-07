viernes 07 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de agosto de 2026 - 15:50
Tecno.

Desde Jujuy explican cómo No Man's Sky pasó de ser un fracaso a un éxito mundial de videojuegos

Pedro Aguilar analizó el caso de No Man's Sky, el videojuego que logró recuperar a su comunidad diez años después de su lanzamiento.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
_No Mans Sky (1)
Lee además
Carnaval de Venecia 
Cultura.

Carnaval y videojuegos: fiestas del mundo que ya son parte del gaming
Videojuego que busca enseñar historia argentina - Imagen inteligencia artificial (IA) 
Jujuy.

El videojuego que busca enseñar historia argentina y tiene participación jujeña

En una entrevista, el desarrollador de videojuegos de Jujuy, Pedro Aguilar Ortiz, repasó la historia del título y explicó por qué considera que el juego "renació" después de un lanzamiento que estuvo muy lejos de cumplir con las promesas que lo habían convertido en uno de los estrenos más esperados de 2016.

Un proyecto demasiado ambicioso

Según explicó Aguilar, No Man's Sky fue desarrollado por un pequeño estudio conformado por apenas seis personas, que se propuso crear un universo prácticamente infinito para explorar. "Era una desarrolladora muy chica con una idea gigantesca", señaló.

El gran diferencial del juego fue la utilización de un sistema de generación procedural. En lugar de diseñar manualmente cada planeta, el juego combina distintos elementos —como biomas, colores, terrenos y fauna— para crear mundos completamente nuevos de forma automática. "Es como un libro de poemas donde las frases cambian de orden y cada vez aparece un poema distinto. Acá pasa lo mismo: toma distintas características y genera un planeta nuevo", explicó.

Esa tecnología permitió ofrecer miles de millones de planetas diferentes para recorrer, una propuesta que despertó una enorme expectativa antes del lanzamiento.

El éxito en ventas que terminó en decepción

Aunque comercialmente el estreno fue un éxito, la experiencia de los jugadores no estuvo a la altura de las promesas. "Le fue muy bien en ventas, pero rápidamente empezaron las críticas porque el juego no era todo lo que habían vendido", recordó Aguilar.

El desarrollador sostuvo que gran parte del problema estuvo en la campaña de marketing impulsada por PlayStation, que presentó al título como uno de sus grandes lanzamientos. "La desarrolladora sabía que tenía limitaciones. No les dio el tiempo para completar todo lo que querían hacer", explicó.

Entre las principales críticas aparecía la repetición de tareas en los distintos planetas, algo que hacía que la exploración terminara resultando monótona para muchos jugadores.

No Man's Sky - Videojuego | Imagen de archivo

No Man's Sky - Videojuego | Imagen de archivo

La decisión que cambió la historia del juego

Lejos de abandonar el proyecto, el estudio tomó una decisión que, para Aguilar, fue determinante. "Se callaron la boca y se pusieron a trabajar", resumió.

Tiempo después llegó la primera gran actualización gratuita. Luego anunciaron que todas las futuras expansiones también serían sin costo, una estrategia que buscó recuperar la confianza de la comunidad. "A partir de ahí aparecieron vehículos, el modo multijugador y un montón de funciones nuevas que hicieron el juego cada vez más grande", destacó.

El cambio fue tan importante que No Man's Sky logró revertir una situación muy poco habitual dentro de plataformas como Steam. "Tenía reseñas muy negativas y consiguió dar vuelta eso. Hoy tiene más de un 80% de reseñas positivas, algo muy difícil de lograr cuando un juego arranca tan mal", explicó.

Una comunidad que nunca dejó de crecer

Diez años después, Aguilar sostiene que el juego mantiene una comunidad muy activa y que incluso protagonizó historias virales. Recordó el caso de un jugador que quedó atrapado en un planeta extremadamente hostil después de cientos de horas de partida. El usuario publicó su situación en Reddit y miles de personas comenzaron a organizarse para intentar ayudarlo.

Finalmente, otro integrante de la comunidad encontró una solución simple: desarmar una herramienta de la nave para obtener los recursos necesarios y poder repararla. "Lo loco fue que toda la comunidad se unió para ayudarlo. Se volvió viral incluso fuera del propio juego", contó.

Un ejemplo para toda la industria

Para Pedro Aguilar, el gran mérito de No Man's Sky no fue únicamente mejorar el videojuego, sino recuperar la confianza de quienes habían dejado de jugarlo. "Es muchísimo más difícil volver a enamorar a una comunidad que lanzar un juego exitoso desde el principio", afirmó.

A diez años de su lanzamiento, el desarrollador cree que el estudio todavía tiene margen para sorprender a sus jugadores con alguna actualización especial por el aniversario. "No hay ningún anuncio oficial, pero es un juego que sigue teniendo una comunidad muy activa. Seguro algo están preparando", concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carnaval y videojuegos: fiestas del mundo que ya son parte del gaming

El videojuego que busca enseñar historia argentina y tiene participación jujeña

Pac-Man, el clásico de 1980 que revolucionó los videojuegos

Cómo se regula la inteligencia artificial en Jujuy: la explicación de un especialista

Deudas impagas en Jujuy: las jóvenes de Tilcara registran el porcentaje más alto

Lo que se lee ahora
Inteligencia artificial video
Jujuy.

Cómo se regula la inteligencia artificial en Jujuy: la explicación de un especialista

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Candidata de la Escuela Normal (Foto Diario Abra Pampa). video
Jujuy.

FNE 2026: una candidata sorprendió con un vestido inspirado en la bandera argentina

Senadores de Jujuy. video
País.

Cómo votaron los senadores de Jujuy la Ley de Propiedad Privada

El Senado aprobó la Ley de Propiedad Privada con dos cambios clave video
País.

El Senado aprobó la Ley de Propiedad Privada con dos cambios clave

San Cayetano
Religión.

7 de agosto: frases y oraciones para San Cayetano

Vuelve el frio a Jujuy video
SMN.

Anuncian un descenso en las temperaturas: qué dice el pronóstico para Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel