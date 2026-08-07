Desde Jujuy explican cómo No Man's Sky pasó de ser un fracaso a un éxito mundial de videojuegos

A diez años de su lanzamiento, No Man's Sky se convirtió en uno de los casos más llamativos de la industria de los videojuegos . Lo que comenzó como un proyecto extremadamente ambicioso, rodeado de una enorme expectativa y fuertes críticas, terminó transformándose en un ejemplo de cómo una desarrolladora logró recuperar la confianza de millones de jugadores.

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En una entrevista, el desarrollador de videojuegos de Jujuy, Pedro Aguilar Ortiz, repasó la historia del título y explicó por qué considera que el juego "renació" después de un lanzamiento que estuvo muy lejos de cumplir con las promesas que lo habían convertido en uno de los estrenos más esperados de 2016.

Según explicó Aguilar, No Man's Sky fue desarrollado por un pequeño estudio conformado por apenas seis personas, que se propuso crear un universo prácticamente infinito para explorar. "Era una desarrolladora muy chica con una idea gigantesca", señaló.

El gran diferencial del juego fue la utilización de un sistema de generación procedural. En lugar de diseñar manualmente cada planeta, el juego combina distintos elementos —como biomas, colores, terrenos y fauna— para crear mundos completamente nuevos de forma automática. "Es como un libro de poemas donde las frases cambian de orden y cada vez aparece un poema distinto. Acá pasa lo mismo: toma distintas características y genera un planeta nuevo", explicó.

Esa tecnología permitió ofrecer miles de millones de planetas diferentes para recorrer, una propuesta que despertó una enorme expectativa antes del lanzamiento.

El éxito en ventas que terminó en decepción

Aunque comercialmente el estreno fue un éxito, la experiencia de los jugadores no estuvo a la altura de las promesas. "Le fue muy bien en ventas, pero rápidamente empezaron las críticas porque el juego no era todo lo que habían vendido", recordó Aguilar.

El desarrollador sostuvo que gran parte del problema estuvo en la campaña de marketing impulsada por PlayStation, que presentó al título como uno de sus grandes lanzamientos. "La desarrolladora sabía que tenía limitaciones. No les dio el tiempo para completar todo lo que querían hacer", explicó.

Entre las principales críticas aparecía la repetición de tareas en los distintos planetas, algo que hacía que la exploración terminara resultando monótona para muchos jugadores.

No Man's Sky - Videojuego | Imagen de archivo

La decisión que cambió la historia del juego

Lejos de abandonar el proyecto, el estudio tomó una decisión que, para Aguilar, fue determinante. "Se callaron la boca y se pusieron a trabajar", resumió.

Tiempo después llegó la primera gran actualización gratuita. Luego anunciaron que todas las futuras expansiones también serían sin costo, una estrategia que buscó recuperar la confianza de la comunidad. "A partir de ahí aparecieron vehículos, el modo multijugador y un montón de funciones nuevas que hicieron el juego cada vez más grande", destacó.

El cambio fue tan importante que No Man's Sky logró revertir una situación muy poco habitual dentro de plataformas como Steam. "Tenía reseñas muy negativas y consiguió dar vuelta eso. Hoy tiene más de un 80% de reseñas positivas, algo muy difícil de lograr cuando un juego arranca tan mal", explicó.

Una comunidad que nunca dejó de crecer

Diez años después, Aguilar sostiene que el juego mantiene una comunidad muy activa y que incluso protagonizó historias virales. Recordó el caso de un jugador que quedó atrapado en un planeta extremadamente hostil después de cientos de horas de partida. El usuario publicó su situación en Reddit y miles de personas comenzaron a organizarse para intentar ayudarlo.

Finalmente, otro integrante de la comunidad encontró una solución simple: desarmar una herramienta de la nave para obtener los recursos necesarios y poder repararla. "Lo loco fue que toda la comunidad se unió para ayudarlo. Se volvió viral incluso fuera del propio juego", contó.

Un ejemplo para toda la industria

Para Pedro Aguilar, el gran mérito de No Man's Sky no fue únicamente mejorar el videojuego, sino recuperar la confianza de quienes habían dejado de jugarlo. "Es muchísimo más difícil volver a enamorar a una comunidad que lanzar un juego exitoso desde el principio", afirmó.

A diez años de su lanzamiento, el desarrollador cree que el estudio todavía tiene margen para sorprender a sus jugadores con alguna actualización especial por el aniversario. "No hay ningún anuncio oficial, pero es un juego que sigue teniendo una comunidad muy activa. Seguro algo están preparando", concluyó.