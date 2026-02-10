martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 11:56
Cultura.

Carnaval y videojuegos: fiestas del mundo que ya son parte del gaming

Las fiestas populares del mundo también se juegan: cómo el carnaval llegó a los videojuegos más famosos.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Carnaval de Venecia&nbsp;

Carnaval de Venecia 

El carnaval en el mundo no solo se viven en las calles. En los últimos años, varias de estas fiestas populares llegaron al universo de los videojuegos y se transformaron en escenarios jugables. Celebraciones históricas, rituales colectivos y multitudes disfrazadas aparecen integradas a misiones, desafíos y narrativas digitales.

Carnaval.
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca
Terminal de Jujuy - Foto de archivo
Atención.

Transporte especial por Carnaval desde el viernes: conocé cuál es el precio de los pasajes

El carnaval como experiencia interactiva

En los videojuegos, el carnaval funciona como algo más que una ambientación colorida. Las fiestas permiten crear escenarios dinámicos, multitudes en movimiento y reglas distintas a la vida cotidiana.

El uso de disfraces, máscaras y celebraciones masivas habilita mecánicas como el camuflaje, la exploración libre y la interacción constante con personajes no jugables. El jugador se mezcla con la fiesta y participa de ella.

En diálogo con Canal 4, Pedro Aguilar, aficionado a los videojuegos, señaló que las festividades populares ofrecen un marco ideal para el diseño de experiencias interactivas, ya que combinan multitudes, disfraces y reglas sociales distintas a la vida cotidiana.

Embed - Carnaval y videojuegos: fiestas del mundo que ya son parte del gaming

El Carnaval de Venecia en Assassin’s Creed II

Uno de los ejemplos más reconocidos aparece en Assassin’s Creed II. El juego se ambienta en la Italia del Renacimiento y dedica varias misiones al Carnaval de Venecia.

Durante esa etapa, el jugador recorre la ciudad entre máscaras, música y festejos. El carnaval forma parte central de la historia y permite realizar misiones principales y secundarias dentro de la celebración.

Mardi Gras y el sigilo en Hitman

Otro carnaval que llegó al gaming es el Mardi Gras de Nueva Orleans. En Hitman: Blood Money, una misión se desarrolla durante esta festividad.

La multitud disfrazada y el clima festivo permiten al protagonista pasar desapercibido. El carnaval se usa como herramienta narrativa y mecánica, donde el sigilo se mezcla con el caos propio de la fiesta.

Fiestas populares como recurso narrativo

Las celebraciones masivas ofrecen un contexto ideal para los videojuegos. Calles llenas, música, personajes variados y normas sociales relajadas crean escenarios flexibles para contar historias.

El carnaval permite justificar cambios de identidad, encuentros inesperados y conflictos ocultos dentro de una atmósfera festiva. Por eso resulta atractivo para desarrolladores de distintos géneros.

Cultura, historia y juego

Muchos videojuegos toman elementos culturales reales y los adaptan a experiencias interactivas. El carnaval aporta historia, simbolismo y tradición.

A través del juego, el usuario conoce costumbres, vestimentas y rituales sin necesidad de información previa. La experiencia se construye mientras se juega.

El impacto cultural del gaming

Los videojuegos hoy funcionan como una vía de difusión cultural. Ciudades, épocas y festividades se vuelven conocidas a partir de una consola o una computadora.

Carnavales como el de Venecia o el Mardi Gras alcanzan nuevos públicos gracias a su presencia en títulos de alcance global.

Posibilidades dentro del diseño de juegos

El carnaval permite pensar niveles, misiones temporales y eventos especiales. Los desarrolladores aprovechan la lógica de la fiesta para modificar reglas habituales del juego.

Disfraces, música, desfiles y rituales se convierten en herramientas jugables que enriquecen la experiencia.

