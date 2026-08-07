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7 de agosto de 2026 - 14:54
Jujuy.

Deudas impagas en Jujuy: las jóvenes de Tilcara registran el porcentaje más alto

Según una herramienta del Banco Central, la tasa de mora en menores de 25 años llega al 35,11% en la provincia. El nivel de deudores es más alto entre las mujeres.

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La herramienta permite conocer cuáles son las zonas con mayor cantidad de personas que no logran ponerse al día con sus obligaciones financieras. En el caso de Jujuy, los datos muestran que Ledesma encabeza el listado de departamentos con mayor deuda impaga entre jóvenes de hasta 25 años, con el 41%, seguido por Santa Bárbara, con el 40%.

Jóvenes de hasta 25 años, el grupo más endeudado en Jujuy

La tasa de mora de personas de hasta 25 años en Jujuy es del 35,11%. Se trata del nivel más alto dentro de los distintos rangos de edad relevados en la provincia. Para este grupo, en ambos géneros, el monto de la deuda total equivale a $21.825,49 M, mientras que los deudores únicos totales son 21.448.

Dentro de este rango etario, el departamento de Ledesma aparece con el porcentaje más alto de personas con deudas impagas, con el 41%. En segundo lugar se ubica Santa Bárbara, con el 40%.

Las mujeres jóvenes tienen mayor nivel de mora

Entre las personas de hasta 25 años, el nivel de deudas impagas es más elevado en mujeres jujeñas, con una tasa del 36%, por encima del 34,58% registrado en hombres.

Al observar el detalle por departamento, las mujeres jóvenes con mayor nivel de mora pertenecen a Tilcara, con el 47%. Luego aparecen Ledesma, con el 44%, y Palpalá, con el 41%.

En el otro extremo, las mujeres jóvenes con menor porcentaje de deudas impagas en la provincia son las de Rinconada, con el 12,85%.

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