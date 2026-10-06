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6 de octubre de 2026 - 06:56
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

La jornada comenzará temprano en el Santuario y continuará por la tarde con una procesión por el centro de San Salvador, misa y una cantata.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Virgen de Río Blanco.

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El párroco de la Catedral, Manuel Alfaro, explicó a Canal 4 que la actividad comenzará desde temprano, con el traslado de la imagen de la Virgen hacia Río Blanco.

La celebración comenzará a las 5 de la mañana

Según detalló Alfaro, a las 5 de la mañana partirá desde la Catedral la imagen de la Virgen, que será llevada caminando hasta el Santuario de Río Blanco.

La mañana todo es en Río Blanco. A las 5 de la mañana, como todos los domingos de octubre, sale la imagen de acá, la llevan caminando, el obispo la espera en Río Blanco y se celebra el Día de la Virgen por la mañana en el Santuario de Río Blanco”, explicó el sacerdote.

De esta manera, la celebración religiosa tendrá su primer momento central durante la mañana en el Santuario.

Por la tarde habrá procesión por el centro

Procesi&oacute;n por la Virgen de R&iacute;o Blanco (imagen archivo).

Procesión por la Virgen de Río Blanco (imagen archivo).

Las actividades continuarán a partir de las 17, cuando comenzarán los cultos en la Catedral. El programa contempla una procesión tradicional con la imagen de la Virgen coronada por distintas calles del centro de San Salvador de Jujuy.

El recorrido será por Sarmiento, Independencia, Lavalle y Alvear, para luego retomar por Sarmiento hasta llegar nuevamente a la Catedral.

Alfaro destacó además que distintos comercios se sumaron a la celebración y ornamentarán sus vidrieras con imágenes de la Virgen del Rosario a lo largo del recorrido.

Vamos a tener realmente una auténtica fiesta en honor a nuestra madre”, señaló.

Misa y cantata en honor a la Virgen

Una vez finalizada la procesión, el obispo César Daniel Fernández presidirá la misa concelebrada en la Catedral.

Luego se realizará una cantata en honor a la Virgen, con la presentación de César y su Grupo Felicidad.

Así que, bueno, como para compartir un rato afuera, cantarle a la Virgen y tratar de alabarla de esa manera”, expresó el párroco.

Continúa la restauración de la Catedral

Durante la entrevista, Alfaro también se refirió a las obras de restauración de la Iglesia Catedral. Explicó que actualmente se encuentra en marcha una segunda etapa y que todavía resta una última instancia para completar los trabajos.

Según indicó, está previsto avanzar con la restauración total del techo, el piso y las paredes, con la expectativa de que el templo pueda estar completamente restaurado el próximo año.

Finalmente, el sacerdote destacó el pedido realizado por el obispo para que los fieles se acerquen a Dios y a la Virgen.

El Obispo el día domingo ha pedido que la gente se acerque a Dios, a la Virgen”, señaló Alfaro, quien también destacó el significado de esta celebración para los fieles jujeños.

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