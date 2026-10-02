"No sé volver a casa": cómo es la campaña para proteger a los perros en la peregrinación a Río Blanco

Campaña para evitar que se pierdan perros en Río Blanco.

Campaña para evitar que se pierdan perros en Río Blanco.

Este domingo 4 de octubre se realizará la primera peregrinación al Santuario de Río Blanco y Paypaya. Ante la llegada de cientos de personas, proteccionistas independientes volvieron a poner el foco en una situación que, según advierten, se repite durante esta época: perros que llegan junto a sus familias y luego quedan solos en inmediaciones del santuario.

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Elizabeth Gutiérrez, proteccionista independiente, impulsa la campaña “No soy peregrino, no sé volver a casa” , con el objetivo de concientizar a quienes participan de las caminatas y pedir que no lleven a sus mascotas ni permitan que los acompañen perros que habitualmente permanecen en los barrios.

“Como todos los años, tratamos de concientizar a las personas para que no lleven los perritos a la peregrinación y para que tampoco permitan que los siga el perrito del vecino que está suelto en la calle”, explicó Gutiérrez en una entrevista con TodoJujuy.com .

Una de las acciones de la campaña consiste en colocar cintas de color naranja a perros comunitarios y callejeros que son cuidados por vecinos de Palpalá. Las identificaciones incluyen información como el nombre del animal, la localidad y números de contacto.

“Si ven un perrito con una cinta naranja, por favor llamen a los teléfonos que figuran. Si pueden retenerlo, mucho mejor, así uno va y lo busca”, pidió la proteccionista.

También solicitó que, si no es posible retener al animal, se envíe una fotografía y se informe el lugar donde fue visto para poder organizar su búsqueda.

Campaña para evitar que se pierdan perros en Río Blanco.

El riesgo durante el trayecto

Gutiérrez explicó que los animales pueden desviarse hacia San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Palpalá u otras zonas después de seguir a los peregrinos.

“En el trayecto pueden pasar muchas cosas, incluso accidentes”, señaló. También recordó que durante los días de calor el asfalto puede alcanzar temperaturas que lastimen las almohadillas de las patas de los animales.

La situación también genera preocupación entre vecinos de Río Blanco, según explicó la proteccionista, debido a la presencia de animales abandonados durante esta época.

Un operativo para evitar que sigan a los peregrinos

Durante las jornadas de peregrinación, Elizabeth Gutiérrez adelantó que se ubicará junto a su marido y otros voluntarios en el acceso a Palpalá, especialmente durante el momento en que algunos animales siguen a las bandas, sicuris o grupos de peregrinos.

“Nos vamos a reunir con correas y pecheras para retenerlos”, explicó. La intención será evitar que los perros continúen el recorrido y, cuando sea posible, devolverlos a sus zonas habituales.

Para quienes necesiten comunicarse con Elizabeth Gutiérrez por algún animal identificado con la campaña, el número de contacto es 3884 795694.