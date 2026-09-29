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29 de septiembre de 2026 - 20:40
Jujuy.

Maltrato animal: marcharán para pedir justicia por perros que habrían sido envenenados

Vecinos y proteccionistas se concentrarán este miércoles 30 de septiembre en Río Blanco para reclamar justicia por un presunto caso de maltrato animal ocurrido en un loteo.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Perros envenenados en Rio Blanco.

Perros envenenados en Rio Blanco.

Este miércoles en Río Blanco, Palpalá se llevará a cabo una marcha convocada por vecinos y personas vinculadas a la protección animal, luego de que se denunciara la muerte de varios perros del loteo Edinor, en circunstancias que son señaladas públicamente como un grave caso de maltrato animal.

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De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, la manifestación se realizará este miércoles 30 de septiembre, desde las 18 horas, sobre calle San Juan, a la altura del 1111, en Río Blanco.

Denuncian que varios perros fueron envenenados

La convocatoria surgió después de que vecinos difundieran imágenes y publicaciones denunciando que cuatro perros habrían sido envenenados, mientras que otro animal habría sido encontrado muerto con una lesión en el cuello.

Según expresaron quienes impulsan el reclamo, los perros eran conocidos en la zona y permanecían habitualmente en inmediaciones del loteo. Tras encontrarlos sin vida, comenzaron a circular fotografías y mensajes solicitando información que permita esclarecer lo sucedido.

El testimonio de una vecina

Una vecina del sector relató a TodoJujuy cómo encontraron a los animales y aseguró que la situación generó conmoción entre quienes viven en la zona.

“Encontramos a tres perritos fallecidos. Uno aún está desaparecido y no encontramos su cuerpito”, expresó.

Además, detalló que otro de los animales logró sobrevivir y permanece bajo atención veterinaria.

“Uno se salvó, está internado. Estaba con suero e intoxicación. Dos perritos fueron envenenados y a la última perrita la encontramos fallecida con el cuello cortado”, afirmó.

Marcha para pedir justicia en Río Blanco

Bajo la consigna “Pedimos justicia por los perritos de Río Blanco”, los organizadores convocaron a la comunidad a participar de la concentración.

El punto de encuentro será en calle San Juan, esquina ubicada a la altura del 1111, desde las 18. La intención es visibilizar el episodio, reclamar que se esclarezca la muerte de los animales y pedir medidas frente a los casos de crueldad y maltrato animal.

Además, en las publicaciones difundidas por los vecinos se solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre lo sucedido se comunique con los denunciantes.

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