Manos Abiertas lanzó una campaña para recolectar calzado infantil en Jujuy

Manos Abiertas inició una campaña solidaria para reunir calzado destinado a niños y niñas de escuelas que forman parte de Pequeñas Redes. Actualmente necesitan zapatos, zapatillas y otro tipo de calzado desde el talle 21 hasta el 36 .

Las donaciones pueden acercarse a la sede de la institución, ubicada en Senador Pérez 127 , en San Salvador de Jujuy, o coordinarse a través del teléfono 3886852716. María Ercilia Castilla Sastre, directora del Área Ropero y Feria de la Fundación Manos Abiertas en Jujuy, explicó que el calzado es uno de los elementos más difíciles de conseguir en condiciones adecuadas.

“Quizás es lo más complejo para conseguir , porque el calzado lo dejan cuando está destruido y así no nos sirve. Muchas personas dicen ‘¿lo dono o no lo dono?’. La pregunta es: ¿vos lo usarías? Si lo usás, donalo. Si no lo usarías, no lo dones”, señaló.

La campaña surgió a partir de las necesidades detectadas en tres establecimientos que actualmente reciben acompañamiento de la fundación. “Son tres escuelitas que nos pasan los chicos y los talles . Nosotros ya vamos reclasificando todo desde Ropero y Feria, pero no tenemos calzado. Entonces lanzamos esta campaña de zapatos del 21 al 36, de lo que venga, porque no tenemos nada”, explicó Castilla Sastre.

Según detalló, todavía resta completar las bolsas de aproximadamente 20 niños. “Tenemos que terminar de armar esas bolsas y nos faltan los zapatos para más o menos 20 piecitos de las tres escuelitas con las que estamos colaborando hoy”, indicó.

La referente remarcó que la institución trabaja durante todo el año con campañas específicas según las necesidades que van apareciendo. “Gracias a Dios ya tenemos como un circuito en el que la gente va donando. Hacemos campañas específicas: hoy son zapatos, mañana es ropa de abrigo, pasado puede ser un short. Ahora estamos con el calzado porque no tenemos nada”, explicó.

Qué elementos recibe Manos Abiertas

Aunque la campaña actual está centrada en el calzado infantil, la fundación recibe diferentes tipos de donaciones durante todo el año. “Zapatos es la campaña por la que estoy acá, pero aceptamos todo, mientras vos te lo pondrías: ropa, muebles, bazar, cuadros, cunas, camas, todo”, sostuvo Castilla Sastre.

Las donaciones pueden acercarse a la sede de Senador Pérez 127, principalmente entre las 19 y las 21. Sin embargo, desde la institución señalaron que también es posible contactarse previamente a través de sus redes sociales para coordinar otros horarios.

Manos Abiertas lanzó una campaña para recolectar calzado infantil en Jujuy

“Todos los días tenemos diferentes obras, entonces que se metan a Instagram o Facebook y ahí escriban. Si no pueden en ese horario, muchas veces estamos a las dos de la tarde, a las cinco o en otros momentos”, explicó.

También necesitan ropa y calzado para adultos

Manos Abiertas desarrolla además acciones destinadas a personas en situación de calle, por lo que las necesidades no se limitan a niños. “Lo fundamental de Manos Abiertas son nuestros patroncitos, la gente en situación de calle. Por eso podemos aceptar calzado hasta talle 45. La campaña específica ahora es de zapatos para niños, pero también necesitamos zapatos y ropa de adultos”, señaló.

Parte de esas prendas son entregadas durante las recorridas que realizan los voluntarios y en las jornadas en las que las personas acompañadas por la fundación acceden a espacios de higiene y asistencia.

Buscan sumar voluntarios

Castilla Sastre aprovechó además para convocar a nuevos voluntarios para las distintas áreas que integran la fundación. “Necesitamos voluntarios para todas las áreas: mantenimiento, electricistas, contadores que puedan ayudar, gente para cocinar, para las búsquedas, para ropero. Necesitamos voluntarios de todo tipo porque cada vez nos vamos haciendo más grandes”, expresó.

En ese sentido, destacó el crecimiento que tuvo el programa Pequeñas Redes. “Las pequeñas redes ya dejan de ser tan pequeñas. Tenemos escuelas de 70 chicos y necesitamos manos para todo”, remarcó. Finalmente, invitó a la comunidad a conocer el trabajo que realiza la institución a través de sus redes sociales.

Manos Abiertas lanzó una campaña para recolectar calzado infantil en Jujuy

“Durante mucho tiempo poca gente conoció lo que hace Manos Abiertas. Si empiezan a entrar a nuestras redes van a ver todo lo que hacemos, todo a pulmón y de corazón. Todos queremos lo mejor para el otro y eso termina siendo también lo mejor para uno mismo, porque te llena”, concluyó.