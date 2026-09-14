Feria Manos Abiertas: reciben donaciones para sostener la ayuda a personas en situación de calle

La Fundación Manos Abiertas realiza una feria una vez por semana con ropa, artículos de bazar y, en algunas oportunidades, muebles que recibe a través de donaciones. La iniciativa busca recaudar fondos para comprar alimentos y afrontar el pago de algunos de los profesionales que trabajan en la institución.

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María Ercilia Castilla Sastre, directora del Área Ropero y Feria de la fundación, explicó que el trabajo comienza desde el momento en que reciben las donaciones. Los elementos pasan por un proceso de clasificación para luego definir su destino.

La feria es una iniciativa que se implementó en varias de las sucursales de Manos Abiertas en el país y se sostiene a partir de los elementos que reciben.

Los fondos obtenidos permiten comprar alimentos y pagar los sueldos de algunos de los profesionales que trabajan en la institución. Si bien Manos Abiertas cuenta con alrededor de 70 voluntarios , no todas las tareas pueden sostenerse únicamente a través del voluntariado.

Parte de esos recursos permite acompañar la asistencia que realizan durante la semana. Los lunes entregan comida a 120 personas; los miércoles brindan merienda y ropa; y los viernes realizan la misma tarea destinada a mujeres.

La fundación cuenta con seis direcciones para organizar su trabajo, entre ellas cocina, los equipos que salen a la calle y el área de ropero y feria. Además de los elementos destinados a la feria, las donaciones permiten responder a pedidos específicos. La ayuda llega hasta Valle Grande y el interior de Humahuaca, por lo que parte de lo recibido se clasifica y reserva de acuerdo con las necesidades que van surgiendo.

Dónde acercar ropa para donar

Las personas que quieran colaborar con ropa pueden acercarla a Senador Pérez 127, entre San Martín e Independencia, de 19 a 21:30 horas.

También se pueden realizar consultas a través de las redes sociales de la fundación.