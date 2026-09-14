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14 de septiembre de 2026 - 11:43
Jujuy.

FNE 2026: las 16 representantes departamentales que estarán en la Elección Provincial

Las representantes de los 16 departamentos de Jujuy ya fueron elegidas para la FNE 2026 y se preparan para la gran elección del 21 de septiembre en Ciudad Cultural.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Todas las candidatas departamentales para la FNE 2026.

Todas las candidatas departamentales para la FNE 2026.

La FNE 2026 ya tiene a sus 16 representantes departamentales que participarán de la elección provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026). La gala se realizará el 21 de septiembre en Ciudad Cultural, en el marco de una jornada que tendrá como cierre musical a Euge Quevedo y La Banda de Carlitos.

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La nómina quedó conformada por estudiantes de distintos puntos de la provincia, quienes ahora comenzarán a transitar los últimos días de preparación antes de la elección que definirá quién será la nueva representante provincial y sucederá a Victoria Zamar, representante 2025.

Las candidatas

Las 16 representantes departamentales que competirán en la elección provincial son:

  • Cochinoca: Antonella Chañi
  • Dr. Manuel Belgrano: Clara Zamar Veritier
  • El Carmen: Morella Gira López
  • Humahuaca: Jenifer Quispe
  • Ledesma: Iara Crespo
  • Palpalá: Victoria Dietz
  • Rinconada: Jocelyn Vásquez
  • San Antonio: Alejandra Aramayo
  • San Pedro: Abril Lauriero Lops
  • Santa Bárbara: Valentina Martínez
  • Santa Catalina: Blanca Laime
  • Susques: Jocelyn Soriano
  • Tilcara: Catalina Gordillo
  • Tumbaya: Camila Vilmonte
  • Valle Grande: Soledad Balcarce
  • Yavi: Elisa Cavanna

A ellas se suma como referencia la actual representante provincial Victoria Zamar, quien obtuvo el título en la edición 2025.

Candidatas para la FNE 2026.

Candidatas para la FNE 2026.

Candidatas para la FNE 2026.

Candidatas para la FNE 2026.

Candidatas para la FNE 2026.

Candidatas para la FNE 2026.

Candidatas para la FNE 2026.

Candidatas para la FNE 2026.

La gran elección

La definición provincial será el 21 de septiembre en Ciudad Cultural, uno de los momentos centrales de la agenda de la FNE 2026.

La jornada reunirá a las representantes de los 16 departamentos, que buscarán convertirse en la nueva representante provincial de los estudiantes jujeños y continuar el camino hacia las instancias nacionales de la celebración estudiantil.

El evento tendrá además una propuesta musical para cerrar la jornada con la presentación de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos.

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