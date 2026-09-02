Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Candidatas Representante Capital 2026 Victoria Zamar, representante de Jujuy en la FNE 2025

La Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya tiene a sus 59 protagonistas. Representantes de distintos colegios de San Salvador de Jujuy serán parte de una de las noches más esperadas de la FNE, que este año celebra además sus 75 años de historia.

El encuentro se realizará el domingo 13 de septiembre y reunirá a estudiantes de establecimientos públicos y privados de la capital jujeña. Durante la jornada se conocerá a la nueva representante que llevará el nombre de Capital a las próximas instancias de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, despidiendo a Victoria Zamar, flamante soberana por el año 2025.

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy en la FNE 2025 La Elección Representante Capital 2026 ya tiene definido el orden de pasada de las 59 candidatas que representarán a establecimientos educativos del departamento Doctor Manuel Belgrano. La nómina comenzará con Itatí Barrera, de la Escuela Provincial de Comercio N° 3, y cerrará con Daiana Uviedo, de la ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”, en una noche que reunirá a estudiantes de distintos colegios de San Salvador de Jujuy.

Itatí Barrera — Esc. Prov. de Comercio N° 3

Tania Cazón — Colegio Sec. N° 1

Abigail Daza — Colegio Canónigo Gorriti

Victoria Pantoja — Esc. Prov. de Artes

Isabel Lezcano Acuña — Col. Divino Redentor

Abril Carrizo — Esc. Prov. de Comercio N° 1

Melani Tejerina — Nacional N° 2 “Armada Arg.”

Selene Juárez Salguerro — Esc. Marina Vilte

Luján Rocío González — Esc. de Com. N° 1

Morena Jaramillo — Colegio Pablo Pizzurno

Candelaria Mayans — Col. José Hernández

Lola Etchecopar Fassola — Col. del Salvador

Ana Luján Vernanchet — Col. Nacional N° 3

Bianca Cuevas — Colegio Sec. N° 54

Kiara Quintana — Colegio Cristo Rey

Úrsula Ricci — Colegio Che-Il

Sofía Sánchez — Colegio Mayor Jujuy

Jazmín Rodríguez — Bachillerato N° 21

Juliana Romero — Bachillerato Prov. N° 24

Renata Hansen — Colegio Nueva Generación

Tatiana Gómez — Colegio Santa Teresita

Erika Ramírez — Colegio Nacional N° 1

Máxima Reynoso — Colegio Sec. N° 39

Pilar Rojas — Colegio Jean Piaget

Belinda Armella — Colegio Sec. N° 32

Samira Ramírez — Col. Sec. N° 23 de Ocloyas

Pía Miranda — Colegio Polimodal N° 3

Luisana Cabrera — Escuela de Minas

Brisa Ortiz — Bachillerato Provincial N° 15

Mía Pita — Centro Polivalente de Arte

Valentina Cari — Colegio Secundario N° 34

Morena Perini — Colegio Blaise Pascal

Sofía Matorras — Col. Remedios de Escalada

Sofía Altea — Colegio del Huerto

Victoria Valiente — Escuela Normal Superior

Leila Aguirre — Colegio Nuevo Horizonte

Priscila Ramos — E.E.T. N° 1 “Esc. Zegada”

Victoria Morales — Colegio Nueva Siembra

Paulina Giménez — Col. Sec. N° 33 de Reyes

Teresita Balmaceda — Bachillerato Prov. N° 2

Clara Zamar Veritier — Col. Santa Bárbara

Tiara Pilar Castillo — Bachillerato N° 6

Pilar Tobar Jeckeln — Col. Sec. N° 43

Antonela Anun — Esc. de Comercio N° 2

Suyay Depardo — Col. Sec. N° 62

Ariadna Martínez — Col. Secundario N° 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”

Luisina Chamorro — Colegio Olga Aredrez

Abigail Gutiérrez — Bachi. Prov. N° 19 de Yala

Luna Pereyra Mallagray — Los Lapachos

Mel Sachero Etze — Colegio Martín Pescador

Morena Paz — Colegio Secundario N° 6

Jazmín Rodríguez — IPSEL

Analia Jerez — E.E.T. N° 2 “Raúl Salazar”

Jazmín Achu — Bachillerato Provincial N° 16

Florencia Vargas Iriarte — Colegio EMDEI

Guadalupe Santillán — Sec. de Artes N° 42

Tiziana López — Colegio Secundario N° 48

Ana Muro — Colegio Antonio María Gianelli

Daiana Uviedo — ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte” Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Una de las grandes noches de la FNE La Elección Capital constituye cada año uno de los encuentros centrales del calendario estudiantil. Las representantes llegan a esta instancia luego de haber sido elegidas en sus respectivos establecimientos educativos.

Durante la noche también habrá música y espectáculos. Entre los artistas confirmados se encuentra La Kostumbre, que volverá a formar parte de la Elección Capital y llevará su cumbia al escenario de la FNE.

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