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2 de septiembre de 2026 - 11:53
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Estudiantes de 59 colegios participarán de la Elección Capital de la FNE 2026. Conocé quiénes son las representantes que estarán en la gran noche.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas Representante Capital 2026

Candidatas Representante Capital 2026

Victoria Zamar, representante de Jujuy en la FNE 2025

Victoria Zamar, representante de Jujuy en la FNE 2025

La Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya tiene a sus 59 protagonistas. Representantes de distintos colegios de San Salvador de Jujuy serán parte de una de las noches más esperadas de la FNE, que este año celebra además sus 75 años de historia.

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El encuentro se realizará el domingo 13 de septiembre y reunirá a estudiantes de establecimientos públicos y privados de la capital jujeña. Durante la jornada se conocerá a la nueva representante que llevará el nombre de Capital a las próximas instancias de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, despidiendo a Victoria Zamar, flamante soberana por el año 2025.

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy en la FNE 2025

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy en la FNE 2025

La Elección Representante Capital 2026 ya tiene definido el orden de pasada de las 59 candidatas que representarán a establecimientos educativos del departamento Doctor Manuel Belgrano. La nómina comenzará con Itatí Barrera, de la Escuela Provincial de Comercio N° 3, y cerrará con Daiana Uviedo, de la ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”, en una noche que reunirá a estudiantes de distintos colegios de San Salvador de Jujuy.

  • Itatí Barrera — Esc. Prov. de Comercio N° 3
  • Tania Cazón — Colegio Sec. N° 1
  • Abigail Daza — Colegio Canónigo Gorriti
  • Victoria Pantoja — Esc. Prov. de Artes
  • Isabel Lezcano Acuña — Col. Divino Redentor
  • Abril Carrizo — Esc. Prov. de Comercio N° 1
  • Melani Tejerina — Nacional N° 2 “Armada Arg.”
  • Selene Juárez Salguerro — Esc. Marina Vilte
  • Luján Rocío González — Esc. de Com. N° 1
  • Morena Jaramillo — Colegio Pablo Pizzurno
  • Candelaria Mayans — Col. José Hernández
  • Lola Etchecopar Fassola — Col. del Salvador
  • Ana Luján Vernanchet — Col. Nacional N° 3
  • Bianca Cuevas — Colegio Sec. N° 54
  • Kiara Quintana — Colegio Cristo Rey
  • Úrsula Ricci — Colegio Che-Il
  • Sofía Sánchez — Colegio Mayor Jujuy
  • Jazmín Rodríguez — Bachillerato N° 21
  • Juliana Romero — Bachillerato Prov. N° 24
  • Renata Hansen — Colegio Nueva Generación
  • Tatiana Gómez — Colegio Santa Teresita
  • Erika Ramírez — Colegio Nacional N° 1
  • Máxima Reynoso — Colegio Sec. N° 39
  • Pilar Rojas — Colegio Jean Piaget
  • Belinda Armella — Colegio Sec. N° 32
  • Samira Ramírez — Col. Sec. N° 23 de Ocloyas
  • Pía Miranda — Colegio Polimodal N° 3
  • Luisana Cabrera — Escuela de Minas
  • Brisa Ortiz — Bachillerato Provincial N° 15
  • Mía Pita — Centro Polivalente de Arte
  • Valentina Cari — Colegio Secundario N° 34
  • Morena Perini — Colegio Blaise Pascal
  • Sofía Matorras — Col. Remedios de Escalada
  • Sofía Altea — Colegio del Huerto
  • Victoria Valiente — Escuela Normal Superior
  • Leila Aguirre — Colegio Nuevo Horizonte
  • Priscila Ramos — E.E.T. N° 1 “Esc. Zegada”
  • Victoria Morales — Colegio Nueva Siembra
  • Paulina Giménez — Col. Sec. N° 33 de Reyes
  • Teresita Balmaceda — Bachillerato Prov. N° 2
  • Clara Zamar Veritier — Col. Santa Bárbara
  • Tiara Pilar Castillo — Bachillerato N° 6
  • Pilar Tobar Jeckeln — Col. Sec. N° 43
  • Antonela Anun — Esc. de Comercio N° 2
  • Suyay Depardo — Col. Sec. N° 62
  • Ariadna Martínez — Col. Secundario N° 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”
  • Luisina Chamorro — Colegio Olga Aredrez
  • Abigail Gutiérrez — Bachi. Prov. N° 19 de Yala
  • Luna Pereyra Mallagray — Los Lapachos
  • Mel Sachero Etze — Colegio Martín Pescador
  • Morena Paz — Colegio Secundario N° 6
  • Jazmín Rodríguez — IPSEL
  • Analia Jerez — E.E.T. N° 2 “Raúl Salazar”
  • Jazmín Achu — Bachillerato Provincial N° 16
  • Florencia Vargas Iriarte — Colegio EMDEI
  • Guadalupe Santillán — Sec. de Artes N° 42
  • Tiziana López — Colegio Secundario N° 48
  • Ana Muro — Colegio Antonio María Gianelli
  • Daiana Uviedo — ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Una de las grandes noches de la FNE

La Elección Capital constituye cada año uno de los encuentros centrales del calendario estudiantil. Las representantes llegan a esta instancia luego de haber sido elegidas en sus respectivos establecimientos educativos.

Durante la noche también habrá música y espectáculos. Entre los artistas confirmados se encuentra La Kostumbre, que volverá a formar parte de la Elección Capital y llevará su cumbia al escenario de la FNE.

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