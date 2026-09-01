El gliptodonte del Xibi Xibi: la historia del gigante que vivió en Jujuy

Quirquinchos gigantes y roedores que vivían en los árboles: así era Jujuy hace millones de años

En pleno corazón de San Salvador de Jujuy, el Parque Xibi Xibi ahora invita a viajar millones de años hacia atrás con la inauguración de una representación del gliptodonte Cranithlastus xibiensis que recupera una historia científica que nació en ese mismo territorio: el hallazgo de un mamífero prehistórico que habitó la provincia mucho antes de la llegada del ser humano.

Hallaron un gliptodonte de más de 8 millones de años en Jujuy

La propuesta busca acercar la paleontología a vecinos y visitantes, transformando un espacio cotidiano de la ciudad en un lugar donde conviven ciencia, naturaleza e historia .

Debajo de la ciudad que hoy conocemos hay otra historia: una Jujuy antigua, donde animales que parecen de película caminaron por estos mismos territorios. El gliptodonte del Xibi Xibi es una ventana abierta hacia ese pasado.

El hallazgo del gliptodonte del Xibi Xibi no solo permitió conocer una especie desconocida hasta entonces, sino también reconstruir cómo era el ambiente que existía en esta región hace millones de años. La Jujuy actual, con sus yungas, valles, quebradas y montañas, es el resultado de una larga transformación geológica y climática que modificó completamente el paisaje.

Quirquinchos gigantes y roedores que vivían en los árboles: así era Jujuy hace millones de años

Hace entre 5 y 7 millones de años, los ambientes de la provincia eran muy diferentes. En los actuales Valles jujeños habitaban distintos mamíferos, entre ellos quirquinchos gigantes, roedores, vizcachas y especies adaptadas a vivir en árboles, según las investigaciones paleontológicas realizadas sobre restos encontrados en distintos puntos del territorio.

Los fósiles encontrados permitieron identificar comunidades animales que fueron cambiando con el paso del tiempo. En zonas como Los Alisos, los investigadores encontraron una importante presencia de gliptodontes y otros mamíferos acorazados, mientras que en sectores más recientes como Río Chico aparecieron señales de una transformación del ambiente, con mayor presencia de roedores arborícolas vinculados a espacios más boscosos.

Un paisaje que dio origen a las actuales yungas jujeñas

Uno de los aspectos más importantes que estudian los paleontólogos es cómo el territorio fue cambiando hasta convertirse en la provincia que conocemos hoy.

Los registros fósiles muestran que durante millones de años hubo una transformación del paisaje: de ambientes más parecidos al Chaco, con grandes planicies y presencia de animales como los quirquinchos, se pasó progresivamente hacia zonas con mayor humedad y vegetación, vinculadas con la formación de ambientes similares a las actuales yungas.

Estos cambios estuvieron relacionados con procesos geológicos profundos, como el levantamiento de las cadenas montañosas y modificaciones en el clima regional, que fueron separando ambientes y generando diferentes formas de vida en la Puna, la Quebrada y los Valles.

Hallazgo del gliptodonte

El gliptodonte del Xibi Xibi: un habitante de otro Jujuy

El Cranithlastus xibiensis es una de esas especies que permiten mirar ese pasado. El fósil fue descubierto por los paleontólogos Marcos Ercoli y Alicia Álvarez, quienes posteriormente desarrollaron la investigación junto al equipo del INECOA (CONICET - UNJu). El hallazgo fue considerado de gran importancia científica porque permitió aportar información sobre los animales que habitaban esta región hace aproximadamente más de 8 millones de años, durante el período conocido como Mioceno tardío.

Los restos encontrados ayudaron a reconstruir cómo era el ambiente de aquella época y qué especies formaban parte de la fauna que vivía en el antiguo paisaje jujeño.

Este animal pertenecía al grupo de los xenartros, el mismo linaje al que actualmente pertenecen armadillos y quirquinchos, aunque con características propias. A diferencia de los enormes gliptodontes que podían alcanzar varios metros de longitud, el ejemplar del Xibi Xibi era más pequeño, con un tamaño aproximado similar al de una oveja, pero igualmente representaba una especie única para la región.

Su nombre, Cranithlastus xibiensis, hace referencia justamente al lugar donde fue descubierto: el río Xibi Xibi, convirtiéndose en una pieza fundamental para conocer la historia natural de la ciudad.

En 2017 integrantes del Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu), y del Instituto de Geología y Minería de la UNJu, especializados en paleontología, hallaron los restos fósiles de un gliptodonte en una de las barrancas del río Xibi Xibi o río Chico, en el ejido urbano de San Salvador de Jujuy.

¿Qué es un Gliptodonte?

El gliptodonte fue un mamífero prehistórico que habitó Sudamérica durante el Pleistoceno, hace unos 2,5 millones a 10 mil años. Estaba emparentado con los armadillos actuales, aunque era mucho más grande y robusto.

Principales características del gliptodonte

Tamaño : podía medir hasta 3 metros de largo , 1,5 de alto y pesar más de 1.000 kilos , similar a un pequeño automóvil.

: podía medir hasta , 1,5 de alto y pesar más de , similar a un pequeño automóvil. Caparazón : su rasgo más distintivo era una coraza ósea formada por placas, que cubría todo su cuerpo y lo protegía de depredadores.

: su rasgo más distintivo era una formada por placas, que cubría todo su cuerpo y lo protegía de depredadores. Cola : poseía una cola rígida y acorazada, en algunos casos con forma de maza, que utilizaba como defensa.

: poseía una cola rígida y acorazada, en algunos casos con forma de maza, que utilizaba como defensa. Alimentación : era herbívoro , consumía pastos y plantas duras propias de las pampas y sabanas sudamericanas.

: era , consumía pastos y plantas duras propias de las pampas y sabanas sudamericanas. Hábitat: se distribuía en gran parte de Sudamérica, desde Argentina hasta Brasil y Uruguay.

Extinción

El gliptodonte se extinguió hace unos 10.000 años, posiblemente por una combinación de factores:

cambios climáticos al final de la última glaciación,

reducción de sus hábitats,

y la caza ejercida por los primeros grupos humanos que llegaron a la región.

Hoy, sus fósiles se exhiben en museos de Argentina, donde es considerado uno de los símbolos más representativos de la megafauna que habitó el país.