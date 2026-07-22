Quirquinchos gigantes y roedores que vivían en los árboles: así era la fauna de Jujuy hace millones de años

Hace entre 5 y 7 millones de años, Jujuy era un lugar muy distinto al que conocemos hoy. En lo que actualmente son los Valles habitaban quirquinchos gigantes, pequeños roedores, vizcachas y hasta especies que vivían en los árboles. A partir de esos fósiles, un investigador logró reconstruir cómo era la fauna y cómo fue cambiando el paisaje de la provincia.

Se trata de Juan Salgado Ahumada , paleontólogo y doctor en Ciencias Naturales, quien dialogó con TodoJujuy sobre su investigación, desarrollada junto a otros especialistas de la Universidad Nacional de Jujuy y el CONICET. "Nuestro principal objetivo es lograr darle una visión patrimonial e identitaria a la paleontología. Yo enfoco mi trabajo acá en Jujuy hacia la comunidad jujeña" , explicó.

Salgado Ahumada recordó que uno de los primeros descubrimientos importantes en la región fue un gliptodonte , un antiguo mamífero emparentado con los actuales quirquinchos, hallado a fines de la década del 70 en la zona del puente Paraguay , sobre el río Chico. " Ese gliptodonte es jujeño y es de ese mismo lugar. Fue el primer indicio de paleontología documentada en la región de los Valles ", destacó.

Años después, investigadores de la UNJu comenzaron a estudiar nuevos yacimientos en Los Alisos y Río Chico , donde aparecieron numerosos restos fósiles de pequeños mamíferos. "Empezaron a encontrar fragmentitos de muchos mamíferos de tamaño chico y mediano: roedores, cuises, vizcachas y muchísimos tipos de quirquinchos", explicó.

Cómo era la fauna de Jujuy hace millones de años

Durante su tesis doctoral, el investigador comparó los fósiles encontrados en distintas zonas de la provincia, como Los Alisos, Río Chico, Maimará, Casira y Cangrejillos, para reconstruir cómo evolucionó la fauna jujeña. Uno de los hallazgos más llamativos fue que los animales cambiaron notablemente en apenas un millón de años.

En Los Alisos, donde los fósiles tienen alrededor de seis millones de años, predominaban los quirquinchos. "Hay un predominio grande de quirquinchos, seguido de roedores", detalló. Sin embargo, en Río Chico, un yacimiento apenas un millón de años más joven, la situación cambia por completo.

"Desaparecen los quirquinchos. Predominan los roedores y aparecen algunos roedores arborícolas, con colas prensiles, vinculados a la vida en los árboles", señaló el investigador.

La pista sobre el origen de las yungas

Ese cambio en la fauna llevó a los investigadores a buscar una explicación en la geología de la provincia. Los estudios realizados junto a especialistas de la UNJu y del CONICET indican que durante ese período el ambiente comenzó a transformarse. "Se pasó de un lugar parecido al Chaco salteño, donde abundaban los quirquinchos, a un ambiente un poco más selvático, con montañas más levantadas y bosques más densos", explicó.

Para Salgado Ahumada, esos cambios podrían estar mostrando uno de los momentos en que comenzaron a instalarse las actuales yungas jujeñas. "Quizás estamos viendo la primera implantación de las yungas jujeñas, al menos en sectores como Los Alisos y Río Chico", sostuvo.

¿Por qué la Puna y los Valles tenían animales distintos?

Otra de las preguntas que buscó responder la investigación fue por qué los fósiles encontrados en los Valles son tan diferentes de los hallados en la Puna y la Quebrada. La hipótesis del paleontólogo es que el levantamiento de cadenas montañosas, como la Sierra de Tilcara, terminó separando ambos ambientes.

"La fauna de las zonas bajas se parece mucho a la de Mendoza, Catamarca, Salta o Buenos Aires de esa misma época, mientras que la de la Puna y la Quebrada evolucionó por otro camino", explicó. Según indicó, mientras las regiones altas avanzaban hacia paisajes cada vez más secos, las zonas bajas evolucionaban hacia ambientes más húmedos y con mayor presencia de bosques.

Quirquinchos gigantes y roedores que vivían en los árboles: así era Jujuy hace millones de años

La importancia de valorar el patrimonio paleontológico de Jujuy

Además de la investigación científica, Salgado Ahumada trabaja en proyectos de divulgación para acercar estos conocimientos a la comunidad. Integra el colectivo Caminando sobre Gliptodontes y desarrolla el proyecto Paleo Jujuy, desde donde comparte información sobre la historia natural de la provincia.

Para el investigador, conocer estos fósiles también ayuda a fortalecer la identidad de los jujeños. "Los restos paleontológicos son del Estado argentino y, por tanto, son de todos los argentinos y argentinas. Para generar esa sensación de identidad patrimonial primero tienen que poder conocerse", concluyó.