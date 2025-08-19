martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 09:44
Paleontología.

Gliptodonte del Xibi Xibi: se exibirán las réplicas del fósil

Municipio, UNJu e INECOA preparan una actividad en el Parque Xibi Xibi y mostrarán las réplicas en tamaño original del gliptodonte hallado en 2017.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
IMG_9713
Fósil
Gliptodonte - fosil
La iniciativa es interinstitucional, la impulsan la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la UNJu y especialistas del Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA, CONICET-UNJu) junto al Instituto de Geología y Minería (IdGyM-UNJu). El proyecto busca poner en valor el hallazgo, acercar la paleontología a la comunidad y sumar un circuito de divulgación sobre la historia natural local.

Fósil

Gliptodonte del Xibi Xibi

En 2017 integrantes del Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu), y del Instituto de Geología y Minería de la UNJu, especializados en paleontología, hallaron los restos fósiles de un gliptodonte en una de las barrancas del río Xibi Xibi o río Chico, en el ejido urbano de San Salvador de Jujuy.

Este hallazgo dio pie a la conformación de una comisión de trabajo interinstitucional que elabora un proyecto para poner en valor el hallazgo paleontológico con cartelería adecuada y un espacio propio para ubicar una réplica del espécimen en el Parque Lineal del Xibi Xibi, entre otras propuestas.

El espécimen pertenece a la especie Cranithlastus xibiensis —“cabeza baja del Xibi Xibi”—, un xenartro acorazado emparentado con los armadillos actuales. Según explican los paleontólogos Marcos Ércoli y Alicia Álvarez (INECOA/IdGyM), se trata de un gliptodonte pequeño (tamaño similar al de una oveja), con hocico más largo y cráneo más bajo que otros del grupo: rasgos que lo vuelven único en los Valles de Jujuy.

Hallazgo del gliptodonte
Hallazgo del gliptodonte
Hallazgo del gliptodonte

¿De dónde salieron los restos?

El hallazgo ocurrió en 2017 durante un perfil geológico del Río Chico/Xibi Xibi, a la altura del Club Cuyaya. Entre los sedimentos de una barranca asomaban placas de la coraza y huesos. Con permiso de rescate de Patrimonio, el equipo extrajo el material en dos días (unas 12 horas de trabajo continuo), para luego iniciar una limpieza y preparación que demandó años, a cargo del IdGyM-UNJu y del Cecoal-CONICET (Corrientes).

Una parte de los resultados fue publicada en 2021 en una revista científica, y la investigación continúa para afinar la sistemática del género y su relación con otros gliptodontes. Los especialistas también recorrieron aguas arriba la cuenca y registraron restos de otros mamíferos y huellas de vegetación, piezas clave para reconstruir el ambiente de entonces.

No es el primer gliptodonte del río. En los años ’70, durante la construcción del puente Paraguay (RN9), apareció otro ejemplar. En ese momento no había especialistas en Jujuy y los fósiles quedaron en el Museo de Ciencias Naturales de la UNSa (Salta). El de 2017, en cambio, fue rescatado y estudiado por equipos jujeños.

Gliptodonte - fosil

¿Qué nos cuentan estos fósiles?

Los gliptodontes eran herbívoros pastadores de planicies abiertas. Caminaban con la cabeza baja y no trepaban, lo que refuerza su adaptación a grandes llanuras. Aunque el de Xibi Xibi es chico para el grupo, supera en tamaño a cualquier armadillo actual, y su morfología ayuda a comprender cómo vivía y de qué se alimentaba.

El fósil proviene de rocas del Mioceno tardío (hace 6–7 millones de años). En aquel tiempo no existían las serranías que hoy rodean San Salvador: el paisaje era más plano, con ríos de cauce tranquilo y amplias planicies de inundación, un escenario similar al Chaco actual. La Formación Guanaco, presente en el Río Chico, marca además la transición climática hacia un régimen monzónico como el que hoy caracteriza a Jujuy y Salta.

La columna estratigráfica muestra, con sedimentos cada vez más gruesos, un aumento de la energía fluvial en los últimos 7 millones de años, indicios de mayores pendientes y de un relieve en ascenso. Ese cambio geomorfológico y climático ayuda a explicar la evolución de los ecosistemas regionales y la historia de la fauna que los habitó.

Mientras se ultiman detalles del montaje de la réplica y de la curaduría en el museo, el proyecto ya perfila un nuevo hito para la divulgación científica local. Escuelas, turistas y vecinos podrán conocer de cerca a este gliptodonte jujeño y, al mismo tiempo, comprender cómo la geología y el clima moldearon la vida en nuestra región.

