Construcciones sismorresistentes en Jujuy: advierten por viviendas sin control profesional

Luis Fernández Campos, ingeniero estructuralista (CI 884) , advirtió sobre el riesgo que representan las construcciones y ampliaciones realizadas sin planificación ni intervención de profesionales habilitados .

Jujuy se encuentra en una zona sísmica y, aunque en los últimos años no se hayan registrado movimientos de gran magnitud, especialistas remarcan que eso no elimina el riesgo. Uno de los principales puntos de preocupación está en las viviendas construidas o ampliadas sin criterios sismorresistentes.

Luis Fernández Campos, ingeniero estructuralista, explicó que esta situación no es exclusiva de la provincia y que se repite en distintos puntos de Sudamérica. “La realidad es que sí. Esto sucede no solo en Jujuy, es una realidad de toda Sudamérica” , señaló al ser consultado sobre la existencia de construcciones que no respetan una estructura sismorresistente.

El especialista remarcó que Jujuy cuenta con reglamentaciones específicas y con controles sobre aquellas obras que son formalmente presentadas, aunque existe una cantidad importante de construcciones que quedan fuera de esos mecanismos.

“Contamos con un reglamento sismorresistente, contamos con cierto control desde la ciudad de San Salvador de Jujuy a las construcciones que se presentan, pero no existe un control ni una planificación urbana de un montón de construcciones que se hacen por propia cuenta”, explicó.

Dentro de ese grupo también mencionó viviendas existentes que luego son ampliadas sin un adecuado análisis estructural. Fernández Campos sostuvo que este tipo de intervenciones aumenta la vulnerabilidad de las ciudades ante un eventual movimiento sísmico. “Al momento de un sismo, las que más sufren son las más vulnerables. Esta realidad ha existido siempre y vulnera mucho más”, advirtió.

La importancia de contar con un profesional

Para el ingeniero, una de las claves está en garantizar que toda obra, sin importar su tamaño, cuente con el asesoramiento de un profesional habilitado. Desde una habitación adicional hasta una vivienda, un galpón o un edificio, cada construcción implica decisiones que pueden afectar directamente la seguridad de quienes la utilizarán.

“Hay que tratar de capacitar a la gente y que haya un profesional habilitado siempre, en toda construcción”, afirmó. Además, destacó que en Jujuy existen profesionales capacitados y que el Colegio de Ingenieros cuenta con información y asesoramiento para quienes necesitan realizar una obra.

“El propietario tiene que pensar en el resguardo de la familia y de sus bienes. Al momento de decidir hacer una construcción nueva, una ampliación, un edificio o un galpón, tiene que asegurarse de que haya un profesional habilitado e idóneo”, sostuvo.

“Estamos en una zona sísmica”

Fernández Campos también advirtió que la ausencia de grandes sismos durante un período prolongado puede generar una falsa sensación de seguridad. “La gente está tranquila en Jujuy porque hace mucho tiempo que no hay un sismo. Estamos en una zona sísmica, puede venir un sismo en algún momento, no existe forma de predecir cuándo, pero hay que estar preparados”, expresó.

En ese sentido, remarcó que cualquier construcción debe pensarse como una inversión a largo plazo y que la seguridad estructural tiene que formar parte de esa decisión desde el comienzo. “Hacer una pieza, una casa de dos pisos o un edificio resulta una inversión. Entonces hay que pensar en resguardar, sobre todo porque seguramente va a haber seres queridos en ese lugar”, indicó.

Asesorarse antes de construir

El especialista recomendó consultar antes de iniciar cualquier obra y evitar tomar decisiones únicamente en función del costo inmediato. “Hay que pensar un poco más, tratar de asesorarse con un profesional y acercarse al Colegio de Ingenieros. El Colegio siempre está abierto a las consultas, ya sea para ampliar una pieza como para hacer un edificio de ocho pisos”, señaló.

Fernández Campos concluyó que el objetivo central debe ser garantizar la seguridad de las personas y proteger tanto a las familias como a sus bienes. “Hay que brindarle seguridad a la persona que va a estar ahí, que va a depositar toda su confianza, sus seres queridos y sus bienes. Hay que hacerlo en forma reflexiva”, afirmó.