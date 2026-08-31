Tini reapareció en medio de la polémica familiar y habló de su presente: qué dijo

Tini Stoessel reapareció públicamente en medio de las versiones que circulan desde hace varios días sobre un conflicto familiar y económico con su padre, Alejandro Stoessel. La cantante brindó una entrevista en la que evitó hablar directamente sobre la situación, aunque reflexionó sobre su crecimiento, la seguridad que adquirió con los años y el momento que atraviesa en su carrera.

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La aparición se produjo luego de que trascendiera que Tini puso fin hace aproximadamente tres meses al vínculo profesional con su padre, quien la representó durante 15 años . Además, distintas versiones periodísticas señalaron que la artista habría solicitado una auditoría para conocer en detalle la situación de sus bienes y las sociedades vinculadas a su carrera. Hasta el momento, la cantante no realizó acusaciones públicas contra Alejandro Stoessel.

En una entrevista realizada por videollamada para Cosmopolitan, la artista se mostró tranquila y habló principalmente de su evolución durante los últimos años.

“Ya tengo casi 30 años. Entonces, eso de sentirse uno más seguro arriba del escenario, con sus canciones, a la hora también de declarar, de ser y de encontrarte en tu espacio, en la forma de pensar, y tener las cosas más claras , creo que viene de la mano con la edad y con crecer ”, expresó.

Sus palabras despertaron repercusiones por el contexto en el que fueron pronunciadas, aunque Tini no mencionó a su padre ni hizo referencia directa a las versiones sobre el manejo de su patrimonio.

La cantante también destacó a “Un mechón de pelo” como un punto de inflexión dentro de su trayectoria. Se trata de uno de sus trabajos más personales, en el que abordó diferentes experiencias atravesadas durante los últimos años.

“Creo que un punto bastante de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum, donde pude abrirme desde un lado extremadamente personal”, señaló. También reconoció que sintió miedo antes de publicar el material por el nivel de exposición que implicaba.

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Qué pasa entre Tini y Alejandro Stoessel

Las versiones sobre un distanciamiento tomaron fuerza después de conocerse que Alejandro Stoessel dejó de ser el representante artístico de su hija después de 15 años de trabajo conjunto.

Posteriormente trascendió que Tini habría solicitado una auditoría sobre su patrimonio. Diferentes programas de televisión difundieron versiones acerca de cómo se habrían administrado las ganancias y sociedades relacionadas con la carrera de la cantante. Sin embargo, varios de esos datos permanecen en el terreno de las versiones y hasta el momento no existe una denuncia formal presentada por Tini contra su padre.

En medio de las repercusiones, Mariana Muzlera, madre de Tini, también salió públicamente a defender a Alejandro Stoessel y negó algunas de las acusaciones que circularon en los últimos días.

Tini retoma su gira internacional

Mientras continúa la exposición mediática sobre su familia, Tini mantiene su agenda profesional. La cantante tiene previsto retomar el 2 de septiembre su gira internacional Futttura con una presentación en Guadalajara, México.

Luego continuará con shows en Ciudad de México, Monterrey, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador. Durante octubre también tiene previstas nuevas presentaciones en distintos países y para enero de 2027 llevará el espectáculo a España.