La interna entre Tini y su padre: el reclamo de la cantante por sus ganancias y su carrera.

La relación entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel cambió de manera drástica en el plano profesional. Luego de 15 años de representación, la cantante decidió revisar la administración de los ingresos generados por su carrera y avanzar hacia un esquema con mayor autonomía.

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Tras 15 años de representación, Tini decidió poner fin al vínculo profesional con su padre y revisar la estructura económica de su carrera. La auditoría habría revelado que la artista no era propietaria de las sociedades que recibían los ingresos de su actividad artística y publicitaria.

Tini busca reconstruir el recorrido de los ingresos generados durante sus años de carrera , revisar contratos y derechos vinculados con su actividad artística y avanzar en una reorganización de la estructura que administra su patrimonio , con el objetivo de recuperar mayor autonomía y participación en las decisiones sobre su futuro profesional.

Desde los comienzos de Tini en el mundo del espectáculo, Alejandro Stoessel ocupó un lugar clave en el manejo de su carrera . Durante aproximadamente 15 años, el productor estuvo al frente de negociaciones , acuerdos comerciales, proyectos y otros aspectos vinculados con la actividad profesional de su hija.

El vínculo profesional entre padre e hija habría quedado atrás después de más de una década de trabajo conjunto. Tras el cambio de representación, Tini decidió avanzar con una auditoría destinada a revisar los contratos, ingresos y derechos asociados a su actividad artística.

La auditoría buscaría establecer qué patrimonio e ingresos generados por su carrera le corresponden a la cantante, además de revisar la situación de los derechos vinculados con su actividad artística. A partir de ese relevamiento, Tini apunta a definir un nuevo esquema para administrar sus futuros contratos, proyectos musicales y campañas con marcas.

Qué habría encontrado la auditoría solicitada por Tini

Según el relevamiento, la cantante no figuraba como accionista ni tenía poder de decisión sobre las empresas que recibían el dinero generado por su carrera. La estructura también habría limitado su acceso a las cuentas bancarias, mientras que los beneficios económicos quedaban bajo el control de sociedades vinculadas a su entorno familiar.

Entre las sociedades bajo análisis aparece QVT Management, una compañía con sede en Estados Unidos vinculada al padre y al hermano de Tini. La firma habría sido utilizada para facturar contratos y acuerdos comerciales relacionados con la imagen de la artista.

Otro de los puntos que habría surgido de la auditoría está relacionado con los ingresos de la actividad musical: las ganancias de sus contratos discográficos serían percibidas por sociedades sobre las que Tini no tendría control.

A su vez, la cantante no contaría con acuerdos que le aseguraran una participación determinada en los beneficios de futuros álbumes, recitales y negocios publicitarios.

Según el relevamiento, durante buena parte de su carrera Tini habría emitido facturas ocasionalmente por trabajos artísticos y por indicación de su padre. El análisis de las cuentas de 2025 habría mostrado una brecha significativa entre los ingresos percibidos directamente por la cantante y las sumas facturadas por las empresas vinculadas con su actividad profesional.

La auditoría habría puesto de manifiesto que el padre de Tini concentraba el manejo de buena parte de la estructura financiera y jurídica de su carrera. Alejandro Stoessel habría sido el único autorizado para operar las cuentas de las sociedades, mientras que la artista no contaba con facultades similares.

De acuerdo con lo informado, la cantante solo tenía una cuenta bancaria de titularidad exclusiva y recién logró acceder a ella en junio de 2026, tras la intervención de su equipo legal.

Luego de desplazar a su padre de la administración de su carrera, la cantante comenzó una nueva etapa acompañada por abogados y asesores encargados de revisar la estructura económica construida durante años.

Al mismo tiempo, se lleva adelante una negociación familiar para reorganizar las sociedades y esclarecer el destino de los ingresos obtenidos durante más de una década.

En paralelo al proceso de revisión patrimonial, Tini continúa enfocada en su actividad musical. La cantante sigue adelante con la gira FUTTTURA, que contempla fechas en México, 14 presentaciones en Argentina, 16 conciertos en América Latina y siete shows previstos en Europa desde enero.