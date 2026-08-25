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25 de agosto de 2026 - 16:41
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El reboot de 'Miami Vice' suma otra destacada actriz al elenco liderado por Michael B. Jordan

La actriz se incorpora a la producción dirigida por Joseph Kosinski, que ya cuenta con Alden Ehrenreich y Whitney Peak entre sus principales nombres.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La producción de la esperada adaptación cinematográfica Miami Vice ’85 suma una nueva actriz.

La producción de la esperada adaptación cinematográfica Miami Vice ’85 suma una nueva actriz.

La nueva versión cinematográfica de Miami Vice ’85 continúa ampliando su elenco sumando a la actriz Camila Morrone, quien se sumará a Michael B. Jordan y Austin Butler como una de las figuras principales de la producción. La película estará bajo la dirección de Joseph Kosinski, responsable de este nuevo reinicio de la popular franquicia.

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La llegada de Morrone representa un nuevo impulso para una propuesta que ya había despertado expectativas por reunir a importantes figuras de Hollywood y, especialmente, por recuperar para el cine el universo de la recordada serie televisiva de la década de 1980.

La elección de Camila Morrone como una de las protagonistas se produce después de un período especialmente destacado para la actriz, marcado por el reconocimiento de su trabajo y la llegada de nuevos proyectos. Su participación en la serie de Netflix Algo terrible está a punto de suceder obtuvo una respuesta favorable por parte de la crítica luego de su estreno durante la primavera.

De acuerdo con información surgida desde el entorno de la producción, Morrone y Austin Butler realizaron una prueba de química durante el fin de semana anterior a que la actriz recibiera la propuesta formal para incorporarse al filme. La historia de Miami Vice ’85 estará situada en el Miami de mediados de la década de 1980 y buscará ofrecer una reinterpretación del universo originalmente desarrollado por Anthony Yerkovich.

La nueva producción cinematográfica se basará en el capítulo piloto de la ficción original, tomando como referencia algunos de los elementos que contribuyeron a convertirla en un fenómeno cultural. La intención es recuperar aquella identidad característica, tanto desde el punto de vista de la moda como del lenguaje y el estilo narrativo audiovisual.

La llegada de Camila Morrone amplía un reparto encabezado por varios intérpretes que atraviesan un momento de crecimiento en sus respectivas carreras. Michael B. Jordan y Austin Butler ya habían sido anunciados como las figuras principales del proyecto, mientras que Alden Ehrenreich y Whitney Peak se sumaron al elenco en las últimas semanas.

La incorporación de Camila Morrone representa un nuevo respaldo a la estrategia impulsada por Universal y Joseph Kosinski, que apunta a conformar un reparto en el que convivan actores de trayectoria reconocida y figuras de proyección para ocupar posiciones centrales dentro de la película.

El ingreso de Morrone se concretó luego de un proceso de selección cuidadosamente desarrollado, durante el cual uno de los aspectos considerados fue la química y el funcionamiento conjunto entre los principales integrantes del elenco. Tras completar las últimas pruebas junto a Austin Butler, la intérprete recibió finalmente la oferta oficial para incorporarse a la producción.

Una nueva visión de Miami en los años ochenta

La realización de la película estará en manos de Joseph Kosinski, director reconocido por participar en importantes proyectos cinematográficos. El libreto fue escrito por Dan Gilroy, quien tomó como punto de partida a los personajes concebidos originalmente por Anthony Yerkovich para la serie, producida ejecutivamente por Michael Mann. Antes de esta versión, Eric Warren Singer había trabajado en una primera adaptación del guion.

En cuanto a la producción, el proyecto contará con el liderazgo de Dylan Clark, a través de su compañía Dylan Clark Productions, en colaboración con el propio Kosinski. Por parte de Universal, el seguimiento y desarrollo de la película estarán bajo la responsabilidad de Sara Scott, vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo de Producción, y Christina Hoffrogge, quien ocupa un cargo como ejecutiva creativa.

La producción será filmada con tecnología IMAX y ya cuenta con una fecha establecida para su llegada a los cines: 19 de mayo de 2028. Las cámaras comenzarán a funcionar durante este año, dando paso a un proyecto que apunta a destacarse por su puesta en escena, impacto visual y desarrollo narrativo.

En cuanto a la historia, Miami Vice ’85 se adentrará en el lujo, los excesos y las redes de corrupción que atravesaban al Miami de la década de 1980. La película buscará reconstruir la identidad y el clima particular de aquella época, al mismo tiempo que conservará buena parte de la estética y el espíritu que convirtieron a la serie original en un referente de la cultura popular.

¿De qué trata la película?

El argumento de la película toma como punto de partida el capítulo inaugural de la ficción televisiva, aunque plantea una reinterpretación pensada para conectar con el público actual. La intención es renovar el concepto original y adaptarlo a las nuevas generaciones, pero manteniendo presente la identidad y la historia de la franquicia.

Desde Universal se busca llevar adelante una producción de gran escala, respaldada por un elenco de relevancia y un equipo creativo de primer nivel, además de una propuesta técnica acorde con las dimensiones del proyecto.

El 2026 representó un período de crecimiento y afianzamiento profesional para Camila Morrone. Luego de destacarse en la producción Algo terrible está a punto de suceder, la intérprete comenzó a ser tenida en cuenta para nuevos proyectos de gran relevancia dentro de la industria. Entre sus próximos trabajos se encuentra Miami Vice ’85, mientras que también formó parte de la segunda temporada de The Night Manager, donde compartió elenco con Tom Hiddleston.

Dentro de los proyectos que Camila Morrone tiene por delante se encuentran una nueva versión de The Age of Innocence para Netflix y la película Gonzo Girl, un largometraje dirigido por Patricia Arquette en el que compartirá protagonismo con Willem Dafoe. A lo largo de su trayectoria, la actriz también obtuvo una nominación a los premios Emmy por su interpretación en la serie de Prime Video Daisy Jones & The Six.

La llegada de Camila Morrone a la nueva versión de Miami Vice refleja una estrategia cada vez más habitual dentro de Hollywood: recuperar propiedades conocidas y relanzarlas con repartos de gran convocatoria. Para esta clase de proyectos, la industria busca equilibrar la presencia de actores jóvenes con proyección y nombres de trayectoria consolidada, con el objetivo de renovar franquicias populares y acercarlas al público contemporáneo.

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