Murió a los 36 años la actriz Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en Heroes y Nashville

La actriz Hayden Panettiere , reconocida por sus trabajos en las series Heroes y Nashville , además de formar parte del elenco de las películas Scream 4 y Scream VI , murió a los 36 años , según confirmó su representante en declaraciones a ABC News. Por el momento, no trascendieron las causas de su muerte .

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden . Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron , y a los millones que la vieron en pantalla”, declaró su representante.

Según una persona cercana a Hayden Panettiere citada por TMZ, la actriz había manifestado dolores en la espalda durante el último año . Además, el medio señaló, a partir de testimonios de allegados, que su muerte se habría producido durante la mañana del domingo .

Por otra parte, trascendió que Panettiere y su pareja intermitente, Brian Hickerson , viajaron el sábado desde Los Ángeles hacia el sur .

Un mes antes, en julio, la actriz había suspendido a último momento una presentación pública que tenía prevista, argumentando que atravesaba una “emergencia” familiar.

La cancelación de su última aparición pública

La intérprete, de 36 años, había sido anunciada como una de las figuras invitadas al evento de terror Creep IE Aftermath, realizado en Ontario, California, durante el sábado 11 y domingo 12 de julio. Sin embargo, su participación finalmente fue cancelada a raíz de una situación que los organizadores calificaron únicamente como una “emergencia”. Posteriormente, un representante de la actriz brindó mayores precisiones en una declaración enviada a PEOPLE.

El representante de Hayden Panettiere explicó que la actriz debió suspender su participación por una situación familiar de carácter privado vinculada con la salud de un familiar de edad avanzada.

La organización de Creep IE Con comunicó el cambio en el cronograma de invitados a través de su cuenta oficial de Instagram el viernes 10 de julio. En la publicación se informó que Panettiere no podría presentarse durante ese fin de semana debido a una emergencia y expresaron su deseo de contar con ella en una futura edición del evento.

La organización de la convención señaló además que, luego de la cancelación de Panettiere a último momento, otra invitada ocuparía su lugar durante el evento.

Las dificultades personales que atravesó la actriz

A lo largo de los años, Hayden Panettiere había contado públicamente las dificultades que atravesó en relación con el consumo de alcohol y drogas. En 2020, la actriz ingresó durante un período a un centro de rehabilitación, donde logró avanzar en su proceso de sobriedad.

En 2023, Panettiere sufrió otra pérdida familiar cuando su hermano menor, Jansen, murió de manera inesperada a los 28 años como consecuencia de una afección cardíaca.

“Cuando te sucede algo tan grave, aprendes a elegir tus batallas y a no dejar que las pequeñas cosas te afecten. Porque una vez que algo tan horrible, tan profundo, tan catastrófico ocurre en tu vida, no hay mucho que pueda realmente desestabilizarte”, informó a la revista People en 2024 sobre la muerte.

Antes de la publicación de sus memorias, This Is Me: A Reckoning, Hayden Panettiere contó a The Hollywood Reporter que siente que su carrera artística fue impulsada desde que era una niña, cuando comenzó a trabajar en el mundo de la actuación.

La actriz, que tenía 36 años, recordó distintos momentos de su recorrido por la industria del entretenimiento y señaló que su vínculo con ese ambiente se inició cuando apenas era un bebé.

“Creo que es la forma en que fui criada. Fui entrenada. Era como una pequeña soldado y siempre lo he sido. El ‘no’ nunca fue una opción. Era simplemente: ‘Aquí están tus escenas, aquí está tu diálogo, memorízalo, marca tus posiciones, haz lo que te dice el director’. Yo recibía mis órdenes”, dijo.

Una carrera que comenzó cuando apenas era una bebé

La trayectoria de la actriz en el mundo del espectáculo comenzó en 1990, cuando todavía no había cumplido su primer año de vida. Sus primeras apariciones fueron en publicidades, antes de dar el salto a distintas producciones para la televisión.

A los cuatro años, asumió el personaje de Sarah Roberts en la telenovela One Life to Live, donde permaneció entre 1994 y 1997. Posteriormente, interpretó a Lizzie Spaulding en Guiding Light y también participó como actriz de doblaje al ponerle voz a Dot en la película animada de Pixar A Bug’s Life.

La carrera de Hayden Panettiere comenzó a adquirir una dimensión internacional a partir de su participación en producciones como Remember the Titans. Más adelante, la actriz alcanzó mayor notoriedad al asumir roles principales en series de televisión como Heroes y Nashville.

Crecer bajo presión en Hollywood

Durante la entrevista, Panettiere recordó que, a lo largo de buena parte de su infancia, nunca consideró extraño el hecho de trabajar dentro del mundo del espectáculo. Para ella, esa realidad formaba parte de su vida cotidiana y de lo que conocía desde pequeña. Sin embargo, explicó que su manera de interpretar esa experiencia fue modificándose a medida que crecía.

“Cuando empecé a autolesionarme a través del abuso de sustancias. Mi necesidad de complacer a los demás se fue acumulando, era ira, ansiedad y frustración. Mi vida giraba en torno a otras personas y yo era la última en la lista”, detalló.

Y agregó: “La presión de eso creció y creció hasta que explotó. Empecé a encontrar cualquier manera de atravesarlo. A veces dicen en tratamiento que, sorprendentemente, nuestras adicciones probablemente nos salvaron en cierto punto”.

Hayden Panettiere admitió que, aun cuando comenzó a reconocer ciertas conductas que consideraba perjudiciales, continuó teniendo dificultades para marcar límites dentro de su entorno laboral. Al ser consultada sobre si con el paso del tiempo había conseguido desenvolverse con mayor seguridad a la hora de tomar decisiones profesionales, la actriz respondió que no.