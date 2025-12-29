¿De qué murió la actriz Brigitte Bardot?

La reconocida actriz francesa Brigitte Bardot, emblema del séptimo arte , ícono sensual de las décadas del 50 y 60 , vinculada también a la música y destacada por su militancia en favor de los animales , murió a los 91 años .

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta , la señora Brigitte Bardot , actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación ”, señaló un comunicado enviado a la agencia AFP , que no detalló ni la fecha ni el lugar del deceso .

El mandatario francés Emmanuel Macron utilizó la red social X para dedicarle un emotivo mensaje de despedida. “Sus películas , su voz , su fama deslumbrante , sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales , su rostro que se convirtió en Marianne : Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad . Una existencia francesa, un resplandor universal . Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo ”, escribió.

En los últimos años, la actriz atravesaba un delicado cuadro de salud , con reiteradas internaciones y tratamientos médicos en los meses recientes. Incluso, luego de verse obligada a desmentir versiones sobre su fallecimiento, había difundido un comunicado en el que se refería públicamente a su estado físico .

Más allá de la belleza, Brigitte Bardot construyó personajes que incomodaron, provocaron y marcaron época.

“La Fundación Brigitte Bardot desea aclarar los hechos tras los dichos e insinuaciones de algunos periodistas, en particular de los medios Var-Matin y Nice-Matin”, indicaba el comunicado emitido por la organización creada por la actriz en 1986, luego de que esos medios informaran sobre dos internaciones de la figura del cine.

“En respuesta a la difusión de información falsa en los últimos días, la señora Brigitte Bardot quiere recordar a todos que actualmente se está recuperando, que agradecería que las personas respetaran su privacidad e invita a todos a la calma. La señora Bardot desea tranquilizar a quienes están realmente preocupados por ella y les envía este mensaje: ‘Les envío mi cariño a todos’”, concluía el documento.

De acuerdo con el medio francés Var-Matin, la actriz había sido sometida a una cirugía en una clínica privada de la ciudad a raíz de una patología severa. Además, en enero de 2023 ya había requerido internación tras sufrir un cuadro de insuficiencia respiratoria.

De qué murió Brigitte Bardot, la actriz ícono del cine francés.

A lo largo de su vida, Bardot atravesó diversos episodios de salud de gravedad. Uno de los más críticos ocurrió el 28 de septiembre de 1983, día en que cumplía 49 años, cuando ingirió una cantidad excesiva de pastillas para dormir o sedantes acompañados con vino tinto. Fue trasladada de urgencia a un hospital, donde lograron salvarle la vida mediante un lavado gástrico para extraer las pastillas. También logró sobreponerse a un cáncer de mama.

Quién fue Brigitte Bardot

Brigitte Bardot vino al mundo el 28 de septiembre de 1934 en la ciudad de París, dentro de un hogar de clase acomodada. Desde muy joven manifestó una fuerte inclinación por la danza y comenzó su formación artística como bailarina clásica. Sin embargo, su desembarco en la pantalla grande se produjo recién a los 18 años, con su participación en el film Le Trou normand. Dos años más tarde, en 1954, decidió instalarse en Estados Unidos para abrirse camino en la industria cinematográfica, en una época en la que las intérpretes europeas aún no gozaban de reconocimiento internacional.

La icónica actriz falleció a los 91 años luego de varios meses de sufrir inconvenientes de salud.

Fue una de las figuras más influyentes y debatidas del siglo XX. Su consagración a nivel mundial llegó en 1956 con el estreno de Y Dios creó a la mujer, dirigida por Roger Vadim, quien por entonces era su marido. La película no solo la catapultó a la fama internacional, sino que además inauguró una nueva mirada sobre la sexualidad y el rol de la mujer, alterando de manera decisiva los parámetros culturales de Occidente.

El film, que en su momento generó polémica y rechazo, transformó a Bardot en un ícono sensual y, de manera inesperada, en una referencia del feminismo, al romper con las normas morales establecidas de la época.

En 1960 tuvo a su único hijo, Nicolas. Años después, él la llevó a la Justicia tras las declaraciones públicas de su madre, quien había calificado el embarazo como una experiencia “tumoral”. Bardot reconoció no haber desarrollado un instinto maternal y delegó la crianza del niño en su entonces esposo, Jacques Charrier.

La icónica actriz francesa Brigitte Bardot, referente del cine, símbolo erótico de las décadas de los años 50 y 60, la música y defensora de los derechos de los animales.

Hacia mediados de la década del setenta, en el punto más alto de su popularidad, optó por retirarse definitivamente del cine para volcar su vida por completo a la militancia en favor de los animales. Ese compromiso la llevó, en 1986, a fundar la Fundación Brigitte Bardot.

La organización se enfocó en la lucha contra el maltrato animal, la caza de focas, el uso de animales en experimentación científica y otras causas afines. Con el tiempo, se convirtió en una entidad pionera en la promoción de cambios legislativos y en la sensibilización social sobre el bienestar animal, tanto en Francia como en el resto del mundo.