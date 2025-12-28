Murió la francesa Brigitte Bardot, diosa eterna del cine europeo

Falleció a los 91 años.

La icónica modelo y actriz Brigitte Bardot falleció este domingo 28 de diciembre a los 91 años, a causa de un problema de salud que estaba atravesando. Dicha noticia la dio a conocer la fundación que lleva su nombre.

Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, en una familia burguesa apasionada por las artes. Inició en la danza y el modelaje antes de debutar en el cine en 1952, consolidándose con su matrimonio con Roger Vadim, quien la lanzó a la fama.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FBB_Officiel/status/2005240405260976261&partner=&hide_thread=false La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse, le décès de sa Fondatrice et Présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d’abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des… pic.twitter.com/OgKo2cYOF0 — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) December 28, 2025 Momentos claves en su carrera Protagonizó cerca de 50 películas, destacando "Y Dios creó a la mujer" (1956), donde su escena improvisada en Saint-Tropez la convirtió en sex symbol global.

Otros hitos incluyen el monólogo desnudo en "El desprecio" (1963) de Jean-Luc Godard y "¡Viva María!" (1965), por la que fue nominada al BAFTA como Mejor Actriz Extranjera. Se retiró abruptamente en 1973, tras su última cinta "L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise", rechazando seguir los pasos de Marilyn Monroe.

Embed - CINE | Brigitte Bardot cumple 90 años: el icono del cine, la moda y la sensualidad | EL PAÍS Vida personal y retiro Tuvo un hijo único, Nicolas, en 1960 con Jacques Charrier, aunque admitió falta de instinto maternal y delegó su crianza. Se casó cuatro veces: con Vadim, Charrier, Gunter Sachs y Bernard d'Ormale, cercano a la ultraderecha francesa. En sus últimos años vivió como "granjera" sin tecnología, anhelando paz y naturaleza. Legado animalista y controversias Desde 1973 defendió animales: compró una cabra en un rodaje, luchó contra tauromaquia, caza de focas y carne de caballo, fundando su organización en 1986. Generó polémicas con declaraciones crudas sobre política, migración y vacunas, recibiendo condenas por difamación. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LadyLeo1976/status/2005233730722685150&partner=&hide_thread=false R.I.P Brigitte Bardot



During one movie, there was a little goat on set. The owner said hurry up, finish your scene, it’s Sunday, we have to grill it. Brigitte bought the goat & took it to her hotel room. That day in June 1973, age 38, she left cinema to help animals. pic.twitter.com/y5SCXuVZUh — Summer (@LadyLeo1976) December 28, 2025

