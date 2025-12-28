Murió la francesa Brigitte Bardot, diosa eterna del cine europeo

La icónica modelo y actriz Brigitte Bardot falleció este domingo 28 de diciembre a los 91 años, a causa de un problema de salud que estaba atravesando. Dicha noticia la dio a conocer la fundación que lleva su nombre.
Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, en una familia burguesa apasionada por las artes. Inició en la danza y el modelaje antes de debutar en el cine en 1952, consolidándose con su matrimonio con Roger Vadim, quien la lanzó a la fama.
Momentos claves en su carrera
Protagonizó cerca de 50 películas, destacando "Y Dios creó a la mujer" (1956), donde su escena improvisada en Saint-Tropez la convirtió en sex symbol global.
Otros hitos incluyen el monólogo desnudo en "El desprecio" (1963) de Jean-Luc Godard y "¡Viva María!" (1965), por la que fue nominada al BAFTA como Mejor Actriz Extranjera. Se retiró abruptamente en 1973, tras su última cinta "L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise", rechazando seguir los pasos de Marilyn Monroe.
Vida personal y retiro
Tuvo un hijo único, Nicolas, en 1960 con Jacques Charrier, aunque admitió falta de instinto maternal y delegó su crianza. Se casó cuatro veces: con Vadim, Charrier, Gunter Sachs y Bernard d'Ormale, cercano a la ultraderecha francesa.
En sus últimos años vivió como "granjera" sin tecnología, anhelando paz y naturaleza.
Legado animalista y controversias
Desde 1973 defendió animales: compró una cabra en un rodaje, luchó contra tauromaquia, caza de focas y carne de caballo, fundando su organización en 1986. Generó polémicas con declaraciones crudas sobre política, migración y vacunas, recibiendo condenas por difamación.
