Luto en la música: murió Perry Bamonte, el histórico guitarrista de The Cure

Murió Perry Bamonte, el histórico guitarrista de The Cure

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la banda británica The Cure, murió a los 65 años mientras estaba celebrando Navidad. Lo confirmó el grupo a través de un comunicado que difundieron desde su sitio web.

El músico aportó sus contribuciones a la banda en dos períodos: desde 1990 hasta 2005 y se reincorporó al grupo en 2022 hasta este 2025. “Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, indica una parte de la carta abierta de la banda.

También repasaron su trayectoria: “Se convirtió en miembro titular en 1990, tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en The Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, éxitos acústicos y álbumes de The Cure”.

“Realizó más de 400 conciertos a lo largo de 14 años. Se reincorporó a The Cure en 2022, realizando otros 90 conciertos, algunos de los mejores en la historia de la banda, que culminaron con el concierto de A Lost World en Londres el 1 de noviembre de 2024″, indicó el comunicado. “Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”, cerraron.

Murió Perry Bamonte, el histórico guitarrista de The Cure Murió Perry Bamonte, el histórico guitarrista de The Cure Perry Bamonte y The Cure Semanas atrás, la banda confirmó que grabó 13 canciones para un nuevo álbum. También adelantaron que estaban trabajando en la realización de una película del concierto que brindaron en Troxy el año pasado. El legendario grupo confirmó nuevos proyectos, entre los que está incluida la continuación de Songs Of A Lost World: “En marzo de 2025, la banda regresó a Rockfield Studios para grabar 13 canciones más para un álbum posterior”. “Hay 13 canciones de aquellas sesiones no se publicaron. Era un disco doble y la idea de ‘4:13 Dream’ era que fuera como un sueño febril. Al final no fue así. No era ni de lejos lo que yo quería que fuera”, destacó Smith.

