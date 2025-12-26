Duki confirmó que se retira de la música por un tiempo: los motivos

Duki anunció que se toma un descanso de la música tras sus últimos shows en el Movistar Arena.

Tras una seguidilla de recitales en el Movistar Arena y luego de casi diez años de actividad ininterrumpida , Duki comunicó que hará una pausa en su carrera musical . El artista , cuyo nombre real es Mauro Lombardo , compartió el anuncio a través de su cuenta de Instagram con un mensaje de agradecimiento.

“ Gracias por otro año hermoso juntos , gracias por seguirme eligiendo, y gracias por estos casi 10 años haciendo música, y 9 tocando en vivo por y para ustedes”, expresó el cantante.

El cierre de su gira internacional tuvo lugar en Buenos Aires , luego de un recorrido que incluyó 60 conciertos en 12 países y convocó a más de 500 mil personas . Con ese despliegue , el principal exponente del movimiento urbano local se afirmó como el músico que más entradas vendió en el Movistar Arena a lo largo del año.

Duki anunció que se toma un descanso de la música tras sus últimos shows en el Movistar Arena.

El año 2025 quedará en la memoria como el período en el que Duki consolidó definitivamente su alcance popular y su rol protagónico dentro de la música de su generación . De acuerdo con los datos disponibles , su gira internacional lo llevó a recorrer más de 45 ciudades en Europa , Estados Unidos , México y distintos puntos de Sudamérica , convocando en total a más de medio millón de espectadores .

En Argentina, ese fenómeno tuvo un capítulo récord. El artista ofreció 12 shows con localidades agotadas en el Movistar Arena, marca que lo posicionó como el músico con mayor cantidad de entradas vendidas en ese estadio a lo largo del año.

Duki anunció que se toma un descanso de la música tras sus últimos shows en el Movistar Arena y después de una década de trayectoria imparable.

Ese liderazgo en el plano local también tuvo su correlato fuera del país. En Estados Unidos concretó 11 funciones con localidades agotadas y alcanzó un hito inédito: encabezó el recital individual más convocante de un artista urbano argentino en ese territorio.

Impacto que trasciende la música

La proyección de Duki fue más allá de los shows en vivo. El 2 de octubre, Netflix lanzó el documental “Rockstar: Duki Desde El Fin Del Mundo”, que rápidamente se ubicó como lo más visto en Argentina y logró una fuerte repercusión en los rankings de España y México.

A la par, el músico reforzó el vínculo con su público mediante su vlog oficial “DUKI: VLOG TOUR 5202”, donde compartió el detrás de escena y la experiencia cotidiana de su gira internacional.

Duki coronó un 2025 histórico y anunció que se toma un descanso de la música.

En lo que respecta exclusivamente a su producción artística, los informes subrayan la publicación del mixtape 5202 mientras la gira aún estaba en marcha. El proyecto marcó una vuelta a la esencia original del músico, con una estética más directa y sin filtros, y logró instalar canciones como “Golfista” y “5202 Type Beat” entre las piezas más representativas de su catálogo.

En paralelo, el cantante amplió su alcance más allá de la música al incursionar en el universo del streetwear, con una colaboración exclusiva y de tirada limitada junto a la firma New Era.

El éxito del artista no se limitó únicamente a los escenarios.

Cierre de fuego en Buenos Aires

Las dos funciones finales en el Movistar Arena, realizadas en diciembre, fueron vividas como un impacto sensorial y anímico de alto voltaje. Con temperaturas sofocantes y una escenografía envolvente, Duki desplegó un repertorio repleto de éxitos y generó instantes de conexión total con la multitud.

Las últimas dos noches en el Movistar Arena, celebradas en diciembre, fueron descritas como una experiencia física y emocional extrema.

La narrativa del concierto atravesó climas intensos con canciones como “Imperio”, “Barro” y “Cine”, y alcanzó picos de adrenalina con interpretaciones arrolladoras de “Rockstar”, “Goteo” y “Givenchy”. El desenlace sumó invitados de peso: C.R.O se unió para “Harakiri” y Salastkbron participó en “Uno Dos”, provocando un estallido colectivo entre los asistentes.

El recorrido de Duki sobre los escenarios en 2025 se convirtió en un efecto dominó imparable, donde cada presentación encendía una intensidad que hacía desaparecer la distancia entre él y su audiencia, creando una conexión única y colectiva.