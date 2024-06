Duki hizo su primer show en Italia y tuvo que parar el concierto: qué pasó

“¿Qué te hace ser piola? ¿Qué estaba pasando? ¿No estabas discutiendo con una chica atrás? ¿Por qué la empujaste y te haces el loco? ¿Te pensás que no lo voy a ver de acá arriba? ¡Sácamelo! ¡Sácamelo!”, arengó en primera instancia el rey del trap con cierto fastidio, invocando al personal de seguridad para que actúe.

image.png

Luego, el enojo del artista fue creciendo: “¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Sácamelo porque bajo y lo saco yo! ¿Por qué te haces él...?”, arremetió ante la atónita mirada de muchos espectadores que reprobaron el comportamiento del joven.

“¡A mí no me gusta la violencia! ¡A mí no me gusta la violencia! ¡La gente que se hace la loca conmigo no va! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera!”, cerró el artista, dejando en claro que no admite ese tipo de actitudes en sus recitales.

Como era de esperarse, la escena se viralizó y comenzó a dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos.

Duki seguirá tocando en Europa: a qué países irá

Más allá de este episodio en particular, Mauro Lombardo agradeció a sus seguidores italianos y compartió en sus redes sociales varias imágenes de su presentación en la ciudad ubicada el norte de ese país.

En tanto, el tour europeo del cantante argentino continuará en los próximos días en ciudades como París, Berlín y Londres.

Hace menos de dos semanas, Duki se convirtió en el primer argentino en hacer un show en la casa del Real Madrid.Con localidades agotadas y una gran expectativa en el público, 65 mil personas llenaron este recinto emblemático del fútbol mundial para presenciar su show que contó con la presencia de Nicki Nicole, Emilia Mernes, Rei, YSY A y Neo Pistea.

El éxito del joven argentino en España es tal que, previo a su actuación en la capital, la estación de metro Santiago Bernabéu modificó su nombre a ‘Estación Duko’.

Debajo del clásico cartel rojo de “Metro” y del nombre de la estación, se colgó una tercera placa blanca llamada “Estación Duko” junto a un par de alas de ángel y de murciélago, que son justamente los tatuajes que tiene el cantante debajo del ojo derecho e izquierdo respectivamente.