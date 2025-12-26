viernes 26 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de diciembre de 2025 - 11:33
Mundo musical.

Confirmado: Bizarrap y J Balvin se unen en la BZRP Music Session #62

El productor argentino y el artista colombiano confirmaron su primera colaboración en la serie de sesiones, generando expectativa sobre el estilo musical.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la ‘BZRP Music Session #62′. &nbsp;

Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la ‘BZRP Music Session #62′.

 

La escena musical latina se prepara para terminar el 2025 con un estreno que ya despierta mucha curiosidad: Bizarrap y J Balvin unirán fuerzas en la BZRP Music Session #62. El productor argentino y el artista colombiano revelaron la colaboración mediante una foto compartida en sus redes durante Navidad.

Lee además
Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan las redes con el anuncio de su colaboración.
Repercusión mundial.

Daddy Yankee vuelve junto a Bizarrap con la Session #0/66: ¿Cuándo se estrena?
Bizarrapcon Daddy Yankee
Regreso histórico.

Bizarrap con Daddy Yankee: "Este es el sueño más grande de todos"

En la imagen, ambos posan sosteniendo zapatillas como si fueran teléfonos, junto al mensaje: “BZRP Music Session #62. Mañana. Feliz Navidad”.

Los artistas confirmaron su trabajo conjunto con un mensaje navideño que se viralizó en redes sociales.

Expectativa y curiosidad entre fanáticos y expertos

La BZRP Music Session #62 se estrenará el 26 de diciembre a las 7:00 p.m. hora colombiana (9:00 p.m. en Argentina) y marca un momento inédito que une a referentes del urbano de Argentina y Colombia.

En redes, la noticia provocó una oleada de comentarios y discusiones sobre el posible estilo, temática y alcance del proyecto. Para Bizarrap, la sesión representa un nuevo episodio de su consolidada serie, en la que ya ha colaborado con artistas de renombre internacional.

Por el momento, no se han revelado detalles sobre la melodía ni la letra del tema. La trayectoria de ambos alimenta la especulación: Bizarrap es famoso por moldear su sonido al de cada invitado, mientras que J Balvin destaca por su versatilidad, transitando entre reguetón, pop y experimentos musicales.

La colaboración entre el colombiano y el argentino ha despertado curiosidad de los fanáticos sobre el rumbo y letra que tomará la sesión.

¿Un guiño a viejas polémicas?

La decisión de lanzar la sesión justo al finalizar el año sugiere que el tema tiene potencial para transformarse en uno de los hits más importantes de la temporada o del comienzo de 2026, generando entusiasmo entre los seguidores. En redes, los fanáticos expresan comentarios como: “Ya era hora”, “Balvin se está reconciliando con su pasado para volver”, “el rey del reguetón en Colombia”, “ojalá le dedique algo al [R]esentido”, “qué dupla tan brutal”, “Biza sabe lo que hace”.

La noticia volvió a poner en el centro de la conversación algunos momentos conflictivos en la trayectoria de J Balvin, en particular su polémico cruce con Residente, quien en 2022 estrenó una sesión con Bizarrap cargada de críticas hacia el colombiano. La intervención de Balvin en la sesión #62 genera expectativa sobre si el tema abordará esos hechos, ya sea de forma explícita o mediante insinuaciones más discretas.

La industria musical latina se prepara para cerrar 2025 con el anuncio de una colaboración que ha generado gran expectativa.

La sesión de Bizarrap con Residente en 2022 marcó un distanciamiento con J Balvin

La vinculación entre J Balvin y Bizarrap se vio afectada a partir de 2022, luego de la controvertida BZRP Music Session #49 protagonizada por el productor argentino y Residente. En esa entrega, el puertorriqueño lanzó críticas directas hacia Balvin, reavivando un conflicto que había comenzado el año anterior, cuando el colombiano promovió un boicot a los Latin Grammy alegando que el certamen subestimaba la música urbana.

Las expresiones de Residente en sus redes sociales y, posteriormente, durante la sesión con Bizarrap, intensificaron la tensión en la escena musical latina.

En su canción, Residente puso en duda la originalidad de J Balvin, calificándolo como una “copia de reguetonero” y acusándolo de apropiación cultural. También hizo referencia a momentos polémicos, como el videoclip de “Perra” y la obtención del premio a “Mejor Artista Afrolatino”, cuestiones que generaron debate público sobre géneros y reconocimientos.

Embed

Por su parte, Bizarrap, cuya plataforma se distingue por brindar total libertad creativa a los artistas, permaneció al margen del conflicto mediático.

En entrevistas posteriores, señaló que en sus sesiones cada invitado decide los temas que quiere tratar, sin imposiciones ni edición sobre las letras. El productor argentino aclaró que su objetivo nunca fue fomentar polémicas, sino ofrecer un espacio de expresión artística plena.

J Balvin, en cambio, decidió no confrontar directamente la tiradera. En entrevistas posteriores, explicó que prefería concentrarse en su carrera musical y evitar responder a provocaciones públicas. Según el artista, esta postura buscaba transmitir un mensaje de serenidad y madurez a sus seguidores, sin alimentar el ciclo de conflictos dentro de la industria.

Bizarrap mantuvo una postura neutral en medio de la pelea entre Balvin y Residente, defendiendo el espacio creativo de sus sesiones.

En los años siguientes, no se registraron interacciones públicas entre J Balvin y Bizarrap, lo que reforzó la idea de un distanciamiento profesional derivado de aquel incidente.

La confirmación de la BZRP Music Session #62, en la que finalmente trabajan juntos, pone fin a ese periodo de silencio y especulación, inaugurando un nuevo capítulo en la relación entre dos de los referentes más importantes del género urbano latino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Daddy Yankee vuelve junto a Bizarrap con la Session #0/66: ¿Cuándo se estrena?

Bizarrap con Daddy Yankee: "Este es el sueño más grande de todos"

Miranda! anunció una pausa de un año en pleno show en Ferro: "Vamos a descansar de los escenarios"

Duki confirmó que se retira de la música por un tiempo: los motivos

Qué pasó con la hermana de Lionel Messi

Lo que se lee ahora
Duki anunció que se toma un descanso de la música tras sus últimos shows en el Movistar Arena.
Mundo musical.

Duki confirmó que se retira de la música por un tiempo: los motivos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre
¡Atención!

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre

Nieve en Jujuy. video
Tiempo.

¡Nieve en Jujuy en pleno verano! El video que sorprende a todos

Bono de fin de año en Jujuy: fechas de pago y montos según el salario
Cobros.

Bono de fin de año en Jujuy: fechas de pago y montos según el salario

Incendio en una casa de Alto Comedero video
Dramático.

Tragedia en Navidad: una casa se incendió casi por completo en Alto Comedero

Feriados 2026
País.

Confirmaron los feriados 2026: cuáles son los días no laborables

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel