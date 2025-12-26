Confirmado: Bizarrap y J Balvin se unen en la BZRP Music Session #62

La escena musical latina se prepara para terminar el 2025 con un estreno que ya despierta mucha curiosidad: Bizarrap y J Balvin unirán fuerzas en la BZRP Music Session #62 . El productor argentino y el artista colombiano revelaron la colaboración mediante una foto compartida en sus redes durante Navidad .

La BZRP Music Session #62 se estrenará el 26 de diciembre a las 7:00 p.m. hora colombiana ( 9:00 p.m. en Argentina ) y marca un momento inédito que une a referentes del urbano de Argentina y Colombia .

Los artistas confirmaron su trabajo conjunto con un mensaje navideño que se viralizó en redes sociales.

En redes , la noticia provocó una oleada de comentarios y discusiones sobre el posible estilo , temática y alcance del proyecto. Para Bizarrap , la sesión representa un nuevo episodio de su consolidada serie, en la que ya ha colaborado con artistas de renombre internacional .

Por el momento, no se han revelado detalles sobre la melodía ni la letra del tema. La trayectoria de ambos alimenta la especulación: Bizarrap es famoso por moldear su sonido al de cada invitado, mientras que J Balvin destaca por su versatilidad, transitando entre reguetón, pop y experimentos musicales.

La colaboración entre el colombiano y el argentino ha despertado curiosidad de los fanáticos sobre el rumbo y letra que tomará la sesión.

¿Un guiño a viejas polémicas?

La decisión de lanzar la sesión justo al finalizar el año sugiere que el tema tiene potencial para transformarse en uno de los hits más importantes de la temporada o del comienzo de 2026, generando entusiasmo entre los seguidores. En redes, los fanáticos expresan comentarios como: “Ya era hora”, “Balvin se está reconciliando con su pasado para volver”, “el rey del reguetón en Colombia”, “ojalá le dedique algo al [R]esentido”, “qué dupla tan brutal”, “Biza sabe lo que hace”.

La noticia volvió a poner en el centro de la conversación algunos momentos conflictivos en la trayectoria de J Balvin, en particular su polémico cruce con Residente, quien en 2022 estrenó una sesión con Bizarrap cargada de críticas hacia el colombiano. La intervención de Balvin en la sesión #62 genera expectativa sobre si el tema abordará esos hechos, ya sea de forma explícita o mediante insinuaciones más discretas.

La industria musical latina se prepara para cerrar 2025 con el anuncio de una colaboración que ha generado gran expectativa.

La sesión de Bizarrap con Residente en 2022 marcó un distanciamiento con J Balvin

La vinculación entre J Balvin y Bizarrap se vio afectada a partir de 2022, luego de la controvertida BZRP Music Session #49 protagonizada por el productor argentino y Residente. En esa entrega, el puertorriqueño lanzó críticas directas hacia Balvin, reavivando un conflicto que había comenzado el año anterior, cuando el colombiano promovió un boicot a los Latin Grammy alegando que el certamen subestimaba la música urbana.

Las expresiones de Residente en sus redes sociales y, posteriormente, durante la sesión con Bizarrap, intensificaron la tensión en la escena musical latina.

En su canción, Residente puso en duda la originalidad de J Balvin, calificándolo como una “copia de reguetonero” y acusándolo de apropiación cultural. También hizo referencia a momentos polémicos, como el videoclip de “Perra” y la obtención del premio a “Mejor Artista Afrolatino”, cuestiones que generaron debate público sobre géneros y reconocimientos.

Por su parte, Bizarrap, cuya plataforma se distingue por brindar total libertad creativa a los artistas, permaneció al margen del conflicto mediático.

En entrevistas posteriores, señaló que en sus sesiones cada invitado decide los temas que quiere tratar, sin imposiciones ni edición sobre las letras. El productor argentino aclaró que su objetivo nunca fue fomentar polémicas, sino ofrecer un espacio de expresión artística plena.

J Balvin, en cambio, decidió no confrontar directamente la tiradera. En entrevistas posteriores, explicó que prefería concentrarse en su carrera musical y evitar responder a provocaciones públicas. Según el artista, esta postura buscaba transmitir un mensaje de serenidad y madurez a sus seguidores, sin alimentar el ciclo de conflictos dentro de la industria.

Bizarrap mantuvo una postura neutral en medio de la pelea entre Balvin y Residente, defendiendo el espacio creativo de sus sesiones.

En los años siguientes, no se registraron interacciones públicas entre J Balvin y Bizarrap, lo que reforzó la idea de un distanciamiento profesional derivado de aquel incidente.

La confirmación de la BZRP Music Session #62, en la que finalmente trabajan juntos, pone fin a ese periodo de silencio y especulación, inaugurando un nuevo capítulo en la relación entre dos de los referentes más importantes del género urbano latino.