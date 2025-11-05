Daddy Yankee vuelve junto a Bizarrap con la Session #0/66: ¿Cuándo se estrena?

La confirmación de una colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee este martes ha despertado enorme entusiasmo en la escena de la música urbana , marcando el regreso del legendario artista puertorriqueño tras su retiro temporal de los escenarios .

Show. La canción del grupo jujeño que Darío Barassi dijo que "no iba a sonar en su programa"

La esperada BZRP Music Session #0/66 se estrenará el miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 21:00 (hora de Argentina , Chile y Brasil ) y se perfila como uno de los lanzamientos más relevantes del año. La información, difundida mediante las cuentas oficiales de ambos artistas , desató la emoción de los seguidores , quienes llevaban casi once meses aguardando una nueva entrega de la serie tras la sesión #61 con Luck Ra .

El comunicado oficial se dio a conocer a través de una publicación que incluía una imagen enigmática con el número de la sesión, sin brindar información adicional. Minutos más tarde, Daddy Yankee confirmó su participación , despejando los rumores que circulaban entre sus seguidores . La sesión se lanzará en plataformas digitales y tendrá horarios adaptados por región: 21:00 en Argentina , Chile y Brasil ; 20:00 en Puerto Rico ; 18:00 en México , Miami y Nueva York ; 15:00 en Los Ángeles ; y 02:00 del 6 de noviembre en España e Italia .

La respuesta en las redes fue inmediata . Millones de fanáticos expresaron su entusiasmo y asombro ante la colaboración de dos figuras icónicas del género urbano . La publicación de Bizarrap generó un aluvión de comentarios y especulaciones , especialmente por los guiños y señales ocultas que acompañaron el anuncio .

El anuncio de la colaboración de Bizarrap y Daddy Yankee que enloqueció a sus fanáticos.

Entre los detalles compartidos, el productor publicó: “CÓDIGO 787. ALIAS EL CALENTÓN”, frase que también funcionó como ubicación, alimentando especulaciones sobre posibles pistas de futuros lanzamientos y nuevas colaboraciones. Asimismo, la mención a la cuenta @averigua.bien, usada previamente para promocionar la sesión con Luck Ra, reforzó la expectativa de que habrá más estrenos antes de 2026.

El regreso de Daddy Yankee y el peso de la colaboración

El retorno de Daddy Yankee a un estudio de grabación constituye un hecho notable, dado que el artista había anunciado su retiro en marzo de 2022, culminando su despedida con una serie de conciertos en Puerto Rico entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2023.

Desde aquel momento, el llamado “Rey del Reggaetón” lanzó canciones con una perspectiva más centrada en su fe y visión de vida, lo que llevó a muchos a pensar que su etapa como referente principal del género había llegado a su fin. No obstante, la colaboración con Bizarrap reaviva la expectativa de volver a ver al Daddy Yankee que marcó a generaciones con éxitos como “Gasolina”, “Pose” y “Rompe”.

El regreso de Daddy Yankee a un estudio de grabación representa un hecho singular, ya que el artista había anunciado su retiro en marzo de 2022.

La relevancia de esta colaboración se ve amplificada por la magnitud de sus protagonistas. Bizarrap, productor argentino famoso por su enfoque minimalista y contundente, ha transformado sus sesiones en uno de los formatos más virales de la música latina, trabajando junto a artistas como Shakira, Quevedo y Natanael Cano.

Por su parte, Daddy Yankee es considerado el pionero que impulsó el reggaetón hacia la escena global desde los años 2000, consolidándose como un ícono cultural y como responsable de la expansión internacional de los ritmos urbanos originarios de Puerto Rico.

Misterio, simbolismos y reacciones en redes sociales

La campaña previa al lanzamiento de la BZRP Music Session #0/66 ha estado cargada de misterio y simbolismos. Los guiños en redes sociales, como la referencia a “CÓDIGO 787” —que alude al código de área de Puerto Rico— y la mención a cuentas enigmáticas, han alimentado las conjeturas sobre el contenido de la sesión y la posibilidad de futuros proyectos.

La unión entre Bizarrap y Daddy Yankee se perfila como un evento que podría transformar el panorama del género urbano.

En declaraciones anteriores, Daddy Yankee había reconocido que una colaboración con Bizarrap “se había considerado”, aunque nunca se concretó hasta ahora, lo que incrementa la expectativa en torno a este estreno.

Con la cuenta regresiva avanzando y la anticipación en su punto máximo, la asociación entre Bizarrap y Daddy Yankee se perfila como un acontecimiento capaz de redefinir el panorama del reggaetón y dejar un impacto significativo en la música urbana.

Varios referentes del mundo del espectáculo y del deporte se pronunciaron en redes sociales sobre la reciente colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee.

La sesión de Bizarrap con Daddy Yankee despierta furor en redes sociales.

Entre los comentarios más destacados aparece el del piloto Franco Colapinto, amigo cercano del productor, quien escribió: “Aaa volvió con todo averiguá bien, paaaa”, mostrando su entusiasmo por el retorno del artista. Por su parte, el futbolista Enzo Fernández compartió un mensaje acompañado de un emoji con gafas de sol, expresando su aprobación.

Bizarrap también se sumó a la promoción publicando: “CODIGO 787 ALIAS ‘EL CALENTÓN’ @daddyyankee”, haciendo referencia al estilo característico de la sesión y etiquetando al cantante puertorriqueño. L-Gante, con quien el productor había trabajado anteriormente, celebró la noticia con entusiasmo: “Atrevidooo, Bizaaaaaaaaa y bien ahí el Daddy tirando por donde es!”.