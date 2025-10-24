Cuál fue la mejor canción del mundial según la inteligencia artificial

A lo largo de la historia de los mundiales de fútbol, muchas canciones oficiales se convirtieron en banda sonora de la pasión, la alegría y la unión entre los pueblos. Sin embargo, pocas lograron el impacto mundial que tuvo “Waka Waka (This Time for Africa)”, interpretada por Shakira para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Con una fusión de pop, ritmos africanos y el característico carisma de la cantante colombiana, Waka Waka se transformó en un éxito inmediato. Fue número uno en más de 50 países y su videoclip supera hoy las 3 mil millones de reproducciones en YouTube.

Más allá de lo musical, el tema capturó el espíritu del primer Mundial celebrado en África: la energía, la esperanza y la celebración de la diversidad. Su mensaje —“llega el momento, no lo dejes pasar”— se volvió un lema que trascendió el deporte.

Embed - Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010) La canción que definió una era Waka Waka no solo acompañó uno de los mundiales más memorables —el del triunfo de España y la consagración de figuras como Iniesta y Forlán—, sino que se instaló como símbolo de alegría colectiva.

Desde su lanzamiento, ningún otro tema logró igualar su permanencia cultural ni su nivel de popularidad global. Por ello, críticos, fanáticos y medios especializados la consideran la mejor canción escrita para un Mundial de Fútbol. Ranking de las canciones mundialistas más populares A continuación, un repaso de las canciones que marcaron distintas generaciones y dejaron huella en los mundiales: “Waka Waka (This Time for Africa)” – Shakira (Sudáfrica 2010) La más exitosa y reproducida de la historia. Un himno universal.

“La Copa de la Vida” – Ricky Martin (Francia 1998) Un clásico latino que llevó la energía del fútbol a los escenarios del mundo. Embed - Ricky Martin - La Copa de la Vida (Official Video - Spanglish) “Wavin’ Flag” – K’naan (Sudáfrica 2010, tema de Coca-Cola) Inspiradora y emotiva, fue adoptada por millones como canción de esperanza.

“We Are One (Ole Ola)” – Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte (Brasil 2014) Mezcla de pop y samba, acompañó el colorido mundial brasileño.

“Dreamers” – Jungkook (BTS) y Fahad Al Kubaisi (Qatar 2022) Con mensaje de unidad global, representó una nueva generación de fanáticos.

“El Mundial” – Ennio Morricone (España 1982) Un himno instrumental que marcó los inicios de la tradición musical mundialista.

“We Are the Champions” – Queen (himno no oficial) Aunque no fue creada para un Mundial, se transformó en la canción más coreada en las celebraciones futboleras. Música y fútbol: una pasión compartida Desde los coros de estadios hasta los videoclips que recorren el planeta, las canciones mundialistas son más que un complemento: son parte de la identidad del torneo. Y entre todas, Waka Waka sigue sonando como el latido universal del fútbol.

