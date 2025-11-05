miércoles 05 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2025 - 10:44
Declaraciones.

Cande Tinelli habló sobre su hermana Juana y la amenaza recibida: ¿Qué dijo?

La hija de Marcelo Tinelli habló sobre la compleja situación que vive su familia y admitió que su relación con Juana actualmente es distante.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cande Tinelli habló tajante de su hermana Juanita y de la amenaza que recibió.

Cande Tinelli habló tajante de su hermana Juanita y de la amenaza que recibió.

Antes de volver de Uruguay, Cande Tinelli habló con el programa A la Tarde sobre la tensión familiar que atraviesan luego del preocupante mensaje de su hermana Juanita Tinelli, quien denunció haber recibido una amenaza de muerte. En su publicación, Juana manifestó que no debería cargar con las consecuencias de las acciones de su padre.

Lee además
el duro mensaje de juanita tinelli tras la amenaza de muerte: ¿que dijo sobre marcelo tinelli?
Comunicado.

El duro mensaje de Juanita Tinelli tras la amenaza de muerte: ¿Qué dijo sobre Marcelo Tinelli?
Juana Tinelli y Marcelo Tinelli
Espectáculos.

Juana Tinelli compartió los mensajes de apoyo tras sus críticas a Marcelo Tinelli: 'Nunca te calles nada"

Cabe destacar que en la actualidad la joven tiene un vínculo distante con su papá, Marcelo Tinelli. Mientras grababa el reality familiar en Uruguay, Cande dialogó con el periodista Gustavo Descalzi acerca del complejo momento que viven.

Cande Tinelli habló sobre las amenazas que recibió su hermana.

Lo que dijo Cande Tinelli sobre su hermana y la amenaza

“Yo no hablé con Juani, creo que papá ha tenido alguna que otra charla. Está difícil el tema”, reconoció Cande, confirmando que hay distancia entre ambas. Con prudencia, añadió: “La denuncia va a ser ratificada. Yo no recibí amenazas, pero fue para todos. La recibió Juani, pero fue para todos”.

Embed

Al referirse a cómo enfrentan la situación, la hija de Marcelo cerró con un tono esperanzador: “Estos fueron días muy movidos en la familia. Hay que concentrarse en el núcleo familiar. Estamos sosteniendo todos los frentes que se abrieron. Se va a resolver todo en familia y con mucho amor, como siempre”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El duro mensaje de Juanita Tinelli tras la amenaza de muerte: ¿Qué dijo sobre Marcelo Tinelli?

Juana Tinelli compartió los mensajes de apoyo tras sus críticas a Marcelo Tinelli: 'Nunca te calles nada"

Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre las amenazas que sufre su familia

Daddy Yankee vuelve junto a Bizarrap con la Session #0/66: ¿Cuándo se estrena?

¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 5 de noviembre?

Lo que se lee ahora
Especialistas.
Canal 4.

¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 5 de noviembre?

Por  Federico Franco

Las más leídas

Podría haber actividad electríca en las siguientes jornadas. video
Tiempo.

Prepará el paraguas: pronostican lluvias para varios días en Jujuy

El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin uso.
Política.

Se hará una subasta de las viviendas del Procrear sin uso: ¿Cómo participar en el remate online?

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel video
Video.

Quién es Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Loteo Bárcena:rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar 
Operativo.

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos video
Rosario de la Frontera.

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel