Cande Tinelli habló sobre su hermana Juana y la amenaza recibida: ¿Qué dijo?

Cande Tinelli habló tajante de su hermana Juanita y de la amenaza que recibió.

Antes de volver de Uruguay, Cande Tinelli habló con el programa A la Tarde sobre la tensión familiar que atraviesan luego del preocupante mensaje de su hermana Juanita Tinelli, quien denunció haber recibido una amenaza de muerte. En su publicación, Juana manifestó que no debería cargar con las consecuencias de las acciones de su padre.

Cabe destacar que en la actualidad la joven tiene un vínculo distante con su papá, Marcelo Tinelli. Mientras grababa el reality familiar en Uruguay, Cande dialogó con el periodista Gustavo Descalzi acerca del complejo momento que viven.

Cande Tinelli habló sobre las amenazas que recibió su hermana. Lo que dijo Cande Tinelli sobre su hermana y la amenaza “Yo no hablé con Juani, creo que papá ha tenido alguna que otra charla. Está difícil el tema”, reconoció Cande, confirmando que hay distancia entre ambas. Con prudencia, añadió: “La denuncia va a ser ratificada. Yo no recibí amenazas, pero fue para todos. La recibió Juani, pero fue para todos”.

Embed Al referirse a cómo enfrentan la situación, la hija de Marcelo cerró con un tono esperanzador: “Estos fueron días muy movidos en la familia. Hay que concentrarse en el núcleo familiar. Estamos sosteniendo todos los frentes que se abrieron. Se va a resolver todo en familia y con mucho amor, como siempre”.

