¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 5 de noviembre?

Este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 14 horas, Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo una nueva edición de “Especialistas”, el programa conducido por Valle Fermi que se consolidó como un espacio de referencia en la divulgación médica y el cuidado de la salud en la provincia.
El ciclo, distinguido con el Martín Fierro Federal, continúa convocando a profesionales destacados para abordar distintos temas de salud desde una mirada cercana, informativa y accesible para toda la audiencia.
Los invitados de este miércoles 5 de noviembre: de qué hablarán
En esta nueva entrega, los invitados compartirán su conocimiento y experiencia sobre problemáticas vinculadas al cuerpo, la prevención y el bienestar integral:
-Lic. Mercedes Bourdie - Brainspotting
-Prof. Melina Conde - Yoga y flexibilidad para la vida
-Dra. Ana Lia Gervilla - Osteoporosis y enfermedades reumáticas
-Dr. José Duran - cirugía estética nasal
¿Dónde y cuándo se emite especialistas?
“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.