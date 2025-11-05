miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 07:04
Canal 4.

¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 5 de noviembre?

Con un formato ágil y participativo, “Especialistas” busca acercar la salud a la comunidad, brindando herramientas para mejorar la calidad de vida y fomentar la prevención.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Especialistas.

El ciclo, distinguido con el Martín Fierro Federal, continúa convocando a profesionales destacados para abordar distintos temas de salud desde una mirada cercana, informativa y accesible para toda la audiencia.

Los invitados de este miércoles 5 de noviembre: de qué hablarán

image
Especialistas por Canal 4.

En esta nueva entrega, los invitados compartirán su conocimiento y experiencia sobre problemáticas vinculadas al cuerpo, la prevención y el bienestar integral:

-Lic. Mercedes Bourdie - Brainspotting

-Prof. Melina Conde - Yoga y flexibilidad para la vida

-Dra. Ana Lia Gervilla - Osteoporosis y enfermedades reumáticas

-Dr. José Duran - cirugía estética nasal

¿Dónde y cuándo se emite especialistas?

“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.

