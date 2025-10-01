miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 09:31
Canal 4.

Los temas e invitados del programa "Especialistas" del miércoles 1 de octubre

Cáncer de mamas, ACV y las nuevas maneras de vincularse para la salud mental, serán los temas principales de hoy en Especialistas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Los temas e invitados del programa Especialistas del miércoles 1 de octubre

Los temas e invitados del programa "Especialistas" del miércoles 1 de octubre

Este miércoles a las 14 horas, Canal 4 de Jujuy emitirá en vivo un nuevo programa de “Especialistas”, el ciclo conducido por Valle Fermi que se consolidó como un referente en la divulgación médica provincial y que fue distinguido con el Martín Fierro Federal.

Lee además
los temas e invitados del programa de especialistas del miercoles 27 de agosto
Canal 4.

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 27 de agosto
Mate con coco rallado.
Infusión.

Especialistas recomiendan agregarle coco rallado al mate: los motivos

Especialistas continúa convocando a profesionales de excelencia para abordar temas de salud desde una mirada cercana, informativa y actual. En el programa de hoy, cuatro profesionales tratarán diversas problemáticas vinculadas a la salud física y mental.

valle fermi especialistas (2)

Los invitados de este miércoles 1 de octubre: de qué hablarán

- Dra. Carolina Ituarte - Oncóloga clínica - Cáncer de mamas

- Dr. Ernesto Castellani - Neurocirujano- ACV Hemorrágico

- Dr. José Martínez Fasio - Neurólogo - ACV Isquémico

- Lic. Laura Aguirre - Magister en Salud Mental- Nuevas maneras de vincularse

¿Dónde y cuándo se emite especialistas?

“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 27 de agosto

Especialistas recomiendan agregarle coco rallado al mate: los motivos

Sueño, redes, alergias y ortodoncia: los temas de Especialistas este miércoles 3 de septiembre

Los temas e invitados del programa "Especialistas" de este miércoles 10 de septiembre

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 24 de septiembre

Lo que se lee ahora
SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel