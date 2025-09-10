Los temas e invitados del programa "Especialistas" de este miércoles 10 de septiembre

Este miércoles 3 de septiembre, Canal 4 emitirá en vivo una nueva edición de Especialistas. El programa abordará diversos temas de interés, entre ellos hablarán sobre la prevención del suicidio, afinamiento de nariz e impacto de las emociones en la alimentación.

Con la conducción de Valle Fermi, la emisión contará con la participación de profesionales de la provincia de Jujuy, quienes brindarán información y recomendaciones para el cuidado de la salud y el bienestar.

Desde las 14 horas, Valle Fermi conducirá una nueva edición de Especialistas por la pantalla de Canal 4, con la presencia de cuatro reconocidos profesionales de la provincia de Jujuy.

En primer lugar, Agustín Yécora, Director de Salud Mental de la provincia abordará la temática vinculada a la prevención del suicidio. Luego, el Dr. José Durán hablará sobre la presentación internacional de la técnica personal de afinamiento de nariz. Por último, la Lic. Marisel Achi tratará la temática del impacto de las emociones en la alimentación.

