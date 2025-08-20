miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 07:07
Canal 4.

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 20 de agosto

Nutrición en los niños, campaña solidaria, cirugía estética y ortodoncia en adultos, serán algunos de los ejes del programa conducido por Valle Fermi.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Especialistas por Canal 4 de Jujuy.

Especialistas por Canal 4 de Jujuy.

Este miércoles a las 14 horas, Canal 4 de Jujuy emitirá en vivo un nuevo programa de Especialistas, el ciclo conducido por Valle Fermi que se consolidó como un referente en la divulgación médica provincial y que fue distinguido con el Martín Fierro Federal.

Lee además
salud, prevencion y habitos alimenticios: los temas centrales de especialistas este miercoles
Imperdible.

Salud, prevención y hábitos alimenticios: los temas centrales de Especialistas este miércoles
todo lo que necesitas saber sobre tu salud, hoy en especialistas
Canal 4.

Todo lo que necesitás saber sobre tu salud, hoy en "Especialistas"

Especialistas continúa convocando a profesionales de excelencia para abordar temas de salud desde una mirada cercana, informativa y actual. En el programa de hoy, cuatro profesionales tratarán diversas problemáticas vinculadas al cuerpo, la prevención y el bienestar.

Los invitados de este miércoles 20 de agosto: de qué hablarán

  • Maricel Dip – Odontopediatra M.P. 2320 y Teresa Luna – Odontopediatra M.P. 1597

-Cómo la nutrición y el microbioma oral definen la salud general de nuestros hijos.

  • Dra. Mariela Velásquez - Medica intensivista -MP 3012 - Gerente Médica del sanatorio Nuestra Señora del Rosario

-Campaña solidaria: El Cóndor salud y solidaridad

"Especialistas" de Canal 4 de Jujuy ganó un Martín Fierro Federal
"Especialistas" de Canal 4 de Jujuy.

"Especialistas" de Canal 4 de Jujuy.

  • Dr. Fernando Soler - Medico esp. cirugía plástica – estética y reparadora M.P. 3960-29

-Técnicas quirúrgicas para estética de cintura, caderas y glúteos.

  • Raquel Rodriguez – odontóloga esp. en ortodoncia y ortopedia bucal en niños y adultos M.P. 3048

-Ortodoncia en adultos

¿Dónde y cuándo se emite especialistas?

“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.

