miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 06:58
Canal 4.

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 22 de octubre

Con un formato ágil y participativo, “Especialistas” busca acercar la salud a la comunidad, brindando herramientas para mejorar la calidad de vida y fomentar la prevención.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Especialistas de Canal 4 de Jujuy.

"Especialistas" de Canal 4 de Jujuy.

El ciclo, distinguido con el Martín Fierro Federal, continúa convocando a profesionales destacados para abordar distintos temas de salud desde una mirada cercana, informativa y accesible para toda la audiencia.

Los invitados de este miércoles 22 de octubre: de qué hablarán

image
"Especialistas" de Canal 4 de Jujuy.

"Especialistas" de Canal 4 de Jujuy.

En esta nueva entrega, los invitados compartirán su conocimiento y experiencia sobre problemáticas vinculadas al cuerpo, la prevención y el bienestar integral:

  • Pamela Arraya, Psicóloga (M.P. 222) – “Madres en construcción”.

  • Dr. Francisco Gómez, Mastólogo (M.P. 2984) y referente provincial en Cáncer de Mama – “Cáncer de mamas”.

  • Natalia Iglesias, Terapeuta holística – “Lealtades maternas”.

¿Dónde y cuándo se emite especialistas?

“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.

