Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 22 de octubre

Este miércoles 22 de octubre, a partir de las 14 horas, Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo una nueva edición de “Especialistas”, el programa conducido por Valle Fermi que se consolidó como un espacio de referencia en la divulgación médica y el cuidado de la salud en la provincia.

El ciclo, distinguido con el Martín Fierro Federal, continúa convocando a profesionales destacados para abordar distintos temas de salud desde una mirada cercana, informativa y accesible para toda la audiencia.

Los invitados de este miércoles 22 de octubre: de qué hablarán

En esta nueva entrega, los invitados compartirán su conocimiento y experiencia sobre problemáticas vinculadas al cuerpo, la prevención y el bienestar integral:

Pamela Arraya , Psicóloga (M.P. 222) – “Madres en construcción”.

Dr. Francisco Gómez , Mastólogo (M.P. 2984) y referente provincial en Cáncer de Mama – “Cáncer de mamas”.

Natalia Iglesias, Terapeuta holística – “Lealtades maternas”.

¿Dónde y cuándo se emite especialistas? “Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.

