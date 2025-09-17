miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 07:03
Canal 4.

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 17 de septiembre

Odontología láser; fertilidad en tratamientos de cáncer; Parkinson y trastornos de equilibrio; y acompañamiento al nacimiento y maternidad, son los títulos del programa.

Federico Franco
Federico Franco
Especialistas por Canal 4.

Especialistas por Canal 4.

Este miércoles a las 14 horas, Canal 4 de Jujuy emitirá en vivo un nuevo programa de Especialistas, el ciclo conducido por Valle Fermi que se consolidó como un referente en la divulgación médica provincial y que fue distinguido con el Martín Fierro Federal.

Especialistas continúa convocando a profesionales de excelencia para abordar temas de salud desde una mirada cercana, informativa y actual. En el programa de hoy, cuatro profesionales tratarán diversas problemáticas vinculadas al cuerpo, la prevención y el bienestar.

Los invitados de este miércoles 17 de septiembre: de qué hablarán

Especialistas por Canal 4.

  • Od. Marcos Rodríguez – Odontología láser

  • Dr. Américo Flores - Prevención de la fertilidad en tratamientos de cáncer

  • Dr. Gustavo Buitrago - Temblores, Parkinson y trastornos de equilibrio

  • Lic. Soledad Giménez - Lic. Ingrid Nájera - Acompañamiento al nacimiento y maternidad

¿Dónde y cuándo se emite especialistas?

“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.

