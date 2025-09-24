miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 08:50
Canal 4.

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 24 de septiembre

Prevención de enfermedades en los niños e hitos de crecimiento, diabetes, neurolingüística y reflujo gástrico, son los temas de hoy en Especialistas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Los temas e invitados del programa de Especialistas del miércoles 24 de septiembre

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 24 de septiembre

Este miércoles a las 14 horas, Canal 4 de Jujuy emitirá en vivo un nuevo programa de “Especialistas”, el ciclo conducido por Valle Fermi que se consolidó como un referente en la divulgación médica provincial y que fue distinguido con el Martín Fierro Federal.

Lee además
los temas e invitados del programa de especialistas del miercoles 27 de agosto
Canal 4.

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 27 de agosto
Mate con coco rallado.
Infusión.

Especialistas recomiendan agregarle coco rallado al mate: los motivos

Especialistas continúa convocando a profesionales de excelencia para abordar temas de salud desde una mirada cercana, informativa y actual. En el programa de hoy, cuatro profesionales tratarán diversas problemáticas vinculadas al cuerpo, la prevención y el bienestar.

valle fermi especialistas (1)

Los invitados de este miércoles 17 de septiembre: de qué hablarán

- Dra. Ana Lía Castro Especialista en Neonatología -Pediatra: prevención de enfermedades en los niños e hitos de crecimiento

- Dra. Natalia Sahi – Diabetóloga: tecnología en diabetes

- Lic. Laura Domínguez – Fonoaudióloga esp. en neurolingüística: ¿Tu hijo comprende lo que lee?

- Dr. Fernando Ustárez – Gastroenterólogo: reflujo gástrico, todo lo que debes sabe

¿Dónde y cuándo se emite especialistas?

“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 27 de agosto

Especialistas recomiendan agregarle coco rallado al mate: los motivos

Sueño, redes, alergias y ortodoncia: los temas de Especialistas este miércoles 3 de septiembre

Los temas e invitados del programa "Especialistas" de este miércoles 10 de septiembre

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 17 de septiembre

Lo que se lee ahora
Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Victoria Zamar. video
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel