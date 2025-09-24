Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 24 de septiembre

Este miércoles a las 14 horas, Canal 4 de Jujuy emitirá en vivo un nuevo programa de “Especialistas”, el ciclo conducido por Valle Fermi que se consolidó como un referente en la divulgación médica provincial y que fue distinguido con el Martín Fierro Federal.

Especialistas continúa convocando a profesionales de excelencia para abordar temas de salud desde una mirada cercana, informativa y actual. En el programa de hoy, cuatro profesionales tratarán diversas problemáticas vinculadas al cuerpo, la prevención y el bienestar.

Los invitados de este miércoles 17 de septiembre: de qué hablarán - Dra. Ana Lía Castro Especialista en Neonatología -Pediatra: prevención de enfermedades en los niños e hitos de crecimiento

- Dra. Natalia Sahi – Diabetóloga: tecnología en diabetes - Lic. Laura Domínguez – Fonoaudióloga esp. en neurolingüística: ¿Tu hijo comprende lo que lee? - Dr. Fernando Ustárez – Gastroenterólogo: reflujo gástrico, todo lo que debes sabe ¿Dónde y cuándo se emite especialistas? “Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el programa celebra su reconocimiento nacional sin perder su identidad jujeña, acercando la medicina a la vida cotidiana de las familias de la provincia.

