"Especialistas" aborda cáncer de mama, salud bucal y acompañamiento familiar este miércoles

Este miércoles a las 14 horas, Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo una nueva edición de “Especialistas”, el programa conducido por Valle Fermi que se consolidó como un espacio referente en la divulgación médica provincial. Con más de quince años al aire y un premio Martín Fierro Federal, el ciclo mantiene su compromiso de acercar la medicina a la comunidad jujeña a través de entrevistas con profesionales destacados.

Una propuesta que combina información y cercanía En cada emisión, “Especialistas” invita a profesionales locales para tratar temas de salud desde una perspectiva clara y accesible. El programa se caracteriza por su lenguaje sencillo, su enfoque humano y su mirada integral sobre la medicina, abordando tanto la prevención como el bienestar emocional y físico.

Durante este miércoles, el ciclo contará con la participación de tres especialistas que abordarán temas de interés general y actual:

Dientes de leche , con las odontólogas Marisel Dip y Teresa Luna , quienes hablarán sobre la importancia del cuidado bucal en la infancia.

Diagnóstico de cáncer de mama , a cargo de la doctora Emilia Martínez , quien brindará información sobre la detección temprana y los métodos de control.

, a cargo de la , quien brindará información sobre la detección temprana y los métodos de control. Acompañamiento a familiares de muertes por suicidio, con la licenciada Carolina Juárez, que explicará las herramientas de apoyo psicológico disponibles en la provincia. Un espacio reconocido a nivel nacional El programa, emitido todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00, obtuvo el Martín Fierro Federal por su aporte a la comunicación en salud y por su trayectoria ininterrumpida en la televisión jujeña.

Con una propuesta centrada en la educación sanitaria, “Especialistas” se consolidó como una de las producciones locales más duraderas y con mayor impacto en la comunidad. La conducción de Valle Fermi, junto a la participación constante de médicos, psicólogos y profesionales de distintas áreas, fortalece un vínculo de confianza con la audiencia. Desde su estreno, el ciclo mantiene una estructura sencilla y dinámica: entrevistas en estudio, informes especiales y material educativo. La producción resalta la importancia de la prevención y la concientización, con una mirada profundamente arraigada en la realidad jujeña.

