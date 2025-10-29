Infancia, postura y comunicación: los temas centrales de "Especialistas" en Canal 4 de Jujuy

El programa “ Especialistas ” , ganador del Premio Martín Fierro Federal , se transmite cada miércoles a las 14 con repetición los domingos a las 10 , por la pantalla de Canal 4 de Jujuy . El ciclo, conducido por Valle Fermi , se centra en temas de salud, prevención y calidad de vida , y esta semana volverá con un episodio cargado de actualidad y voces profesionales.

Canal 4. Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 22 de octubre

En el envío de este miércoles, “Especialistas” incluirá un bloque sobre infancia y contención emocional , a cargo de la Licenciada Fernanda Altea , quien desarrollará el tema “Cuando no hay un lugar seguro en la infancia”.

Además, el Licenciado Matías Menéndez explicará los riesgos posturales de la vida moderna , un problema que afecta tanto a trabajadores de oficina como a estudiantes y adolescentes por el uso prolongado de dispositivos electrónicos.

En coincidencia con el Día Internacional de la Tartamudez , la Licenciada Laura Domínguez abordará los desafíos de las personas que viven con este trastorno del habla y los avances en su tratamiento.

El programa también incluirá la participación del Dr. José Durán, quien expondrá sobre cirugías ribxcar, una técnica que genera interés dentro del ámbito quirúrgico por su aplicación en distintos procedimientos reconstructivos.

valle fermi especialistas (2)

Un ciclo premiado y de referencia en Jujuy

“Especialistas” fue reconocido con el Premio Martín Fierro Federal, distinción que lo posicionó entre las producciones más destacadas del país.

Cada semana, el programa ofrece un espacio de divulgación médica con entrevistas, conferencias y debates sobre salud física y emocional. En entregas recientes se trataron temas como nutrición infantil, ortodoncia en adultos y campañas solidarias vinculadas a la salud comunitaria.

Cómo ver “Especialistas”

El programa se emite todos los miércoles a las 14, con repetición los domingos a las 10, por Canal 4 de Jujuy. Además, podés seguirlo en vivo por la web de Canal 4.