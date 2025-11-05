miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 07:04
Educación.

Este miércoles realizan jornada institucional y no hay clases en Jujuy

Será la tercera y última jornada institucional del año, dedicada al análisis académico y a la planificación de estrategias para fortalecer las trayectorias educativas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Sin clases.

Sin clases.

El Ministerio de Educación de Jujuy confirmó que el miércoles 5 de noviembre no habrá clases en los niveles Inicial, Primario y Secundario debido a la realización de la tercera y última jornada institucional del ciclo lectivo 2025.

La medida alcanza a todas las instituciones educativas de período común y tiene como destinatarios a supervisores, directivos, docentes y personal no docente de las distintas modalidades educativas.

Una jornada para fortalecer las trayectorias educativas

Según informaron desde la cartera educativa, el eje de trabajo estará centrado en el análisis de datos e información sobre la situación académica de los estudiantes, con el objetivo de diseñar estrategias de acompañamiento que fortalezcan las trayectorias educativas hacia el cierre del año y en la proyección para el 2026.

“Estas instancias son fundamentales para reflexionar sobre los avances y desafíos del sistema educativo, y para planificar acciones que garanticen la continuidad pedagógica de los alumnos”, señalaron fuentes del Ministerio.

Qué se trabajó en las jornadas anteriores

Durante la primera jornada institucional de 2025, se abordaron las políticas prioritarias del año, con foco en alfabetización, protección y cuidado de las infancias y adolescencias, fortalecimiento de las trayectorias educativas, educación y trabajo, y la evaluación y calidad educativa como eje transversal.

Por su parte, la segunda jornada estuvo dedicada al abordaje del Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas, con el fin de ofrecer herramientas de respuesta frente a problemáticas que afectan a la comunidad escolar.

La del 5 de noviembre será la última jornada institucional del año, una oportunidad para evaluar el trabajo realizado durante el ciclo lectivo 2025 y definir líneas de acción para el próximo año escolar en Jujuy.

Jornada institucional
Jornada institucional (foto archivo).

Jornada institucional (foto archivo).

Provincia por provincia, cuándo terminan las clases 2025

  • BUENOS AIRES: 22 de diciembre
  • CABA: 19 de diciembre
  • CATAMARCA: 12 de diciembre
  • CHACO: 19 de diciembre
  • CHUBUT: 19 de diciembre
  • CÓRDOBA: 19 de diciembre
  • CORRIENTES: 19 de diciembre
  • ENTRE RÍOS: 19 de diciembre
  • FORMOSA: 19 de diciembre
  • JUJUY: 12 de diciembre
  • LA PAMPA: 26 de diciembre
  • LA RIOJA: 19 de diciembre

Sin clases

Sin clases por las elecciones 2025.

  • MENDOZA: 19 de diciembre
  • MISIONES: 22 de diciembre
  • NEUQUÉN: 19 de diciembre
  • RÍO NEGRO: 19 de diciembre
  • SALTA: 22 de diciembre
  • SAN JUAN: 19 de diciembre
  • SAN LUIS: 19 de diciembre
  • SANTA CRUZ: 18 de diciembre
  • SANTA FE: 12 de diciembre
  • SANTIAGO DEL ESTERO: 19 de diciembre
  • TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR: 19 de diciembre
  • TUCUMÁN: 19 de diciembre

