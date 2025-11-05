Este miércoles realizan jornada institucional y no hay clases en Jujuy

El Ministerio de Educación de Jujuy confirmó que el miércoles 5 de noviembre no habrá clases en los niveles Inicial, Primario y Secundario debido a la realización de la tercera y última jornada institucional del ciclo lectivo 2025 .

Agenda. Actividades en el mes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Educación. El miércoles 5 de noviembre no habrá clases en Jujuy: los motivos

La medida alcanza a todas las instituciones educativas de período común y tiene como destinatarios a supervisores, directivos, docentes y personal no docente de las distintas modalidades educativas.

Según informaron desde la cartera educativa, el eje de trabajo estará centrado en el análisis de datos e información sobre la situación académica de los estudiantes , con el objetivo de diseñar estrategias de acompañamiento que fortalezcan las trayectorias educativas hacia el cierre del año y en la proyección para el 2026.

“Estas instancias son fundamentales para reflexionar sobre los avances y desafíos del sistema educativo, y para planificar acciones que garanticen la continuidad pedagógica de los alumnos”, señalaron fuentes del Ministerio.

Qué se trabajó en las jornadas anteriores

Durante la primera jornada institucional de 2025, se abordaron las políticas prioritarias del año, con foco en alfabetización, protección y cuidado de las infancias y adolescencias, fortalecimiento de las trayectorias educativas, educación y trabajo, y la evaluación y calidad educativa como eje transversal.

Por su parte, la segunda jornada estuvo dedicada al abordaje del Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas, con el fin de ofrecer herramientas de respuesta frente a problemáticas que afectan a la comunidad escolar.

La del 5 de noviembre será la última jornada institucional del año, una oportunidad para evaluar el trabajo realizado durante el ciclo lectivo 2025 y definir líneas de acción para el próximo año escolar en Jujuy.

Provincia por provincia, cuándo terminan las clases 2025

BUENOS AIRES: 22 de diciembre

CABA: 19 de diciembre

CATAMARCA: 12 de diciembre

CHACO: 19 de diciembre

CHUBUT: 19 de diciembre

CÓRDOBA: 19 de diciembre

CORRIENTES: 19 de diciembre

ENTRE RÍOS: 19 de diciembre

FORMOSA: 19 de diciembre

JUJUY: 12 de diciembre

LA PAMPA: 26 de diciembre

LA RIOJA: 19 de diciembre

Sin clases

Sin clases por las elecciones 2025.