Actividades en el mes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , que se conmemora cada 25 de noviembre , la Municipalidad de San Salvador de Jujuy , a través de la Dirección de Salud Integral y Género , organizó una serie de actividades de concientización y reflexión en distintos barrios de la ciudad.

Jujuy. Hoy es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: dónde pedir ayuda

El propósito es visibilizar la problemática de la violencia de género , promover el respeto por los derechos humanos de las mujeres y fortalecer los lazos comunitarios en torno a la prevención.

La agenda continúa el miércoles 5 de noviembre en el Multiespacio de Alto Comedero , donde se desarrollará un Cine Debate con adolescentes de la Escuela Marina Vilte .

A través de la proyección de una película alusiva a la temática, los jóvenes podrán reflexionar sobre los factores e indicadores de violencia , identificar conductas de riesgo y debatir sobre la importancia del respeto y la equidad en las relaciones interpersonales.

Martes 11 de noviembre: abordaje de la violencia desde la equinoterapia

El martes 11 de noviembre, a las 15:30 horas, se llevará a cabo una jornada especial de equinoterapia en articulación con la Fundación de Equinoterapia de Jujuy, en las instalaciones de la Sociedad Rural.

La propuesta busca trabajar las emociones, la empatía y la confianza a través del vínculo con los caballos, como herramienta terapéutica y educativa. La actividad es libre y gratuita, y está dirigida tanto a mujeres que asisten al Departamento como al público general.

Viernes 14 de noviembre: encuentro con adultos mayores

El viernes 14 de noviembre, durante la mañana, el equipo de la Dirección de Salud Integral y Género realizará una jornada de sensibilización con adultos mayores en el NIDO del barrio Campo Verde.

La iniciativa busca visibilizar las violencias que también afectan a las personas mayores, promoviendo el respeto, la escucha activa y el acompañamiento comunitario.

Lunes 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El día central de la conmemoración será el lunes 25 de noviembre, con la presentación del libro “Deconstruyendo Caminos”, una obra elaborada por profesionales del Departamento de Violencia Familiar y de Género.

El evento se realizará a las 9 horas en el Teatro Municipal Select, y contará con la presencia de autoridades locales, especialistas y público en general.

El libro recopila experiencias, reflexiones teóricas y herramientas prácticas desarrolladas por los equipos municipales que acompañan a mujeres víctimas de violencia, en un ejercicio de co-deconstrucción y co-construcción colectiva.

Viernes 28 de noviembre: jornada deportiva y cine debate

El viernes 28 de noviembre, el Municipio, en coordinación con el Área de Deportes, desarrollará una jornada matutina en el Parque San Martín, junto a mujeres que participan en actividades físicas funcionales.

Parque San Martin

Simultáneamente, en el barrio Alberdi, donde funciona el Centro N°4 del Departamento de Violencia Familiar y de Género, se llevará a cabo un nuevo Cine Debate con profesionales y mujeres de la comunidad, en el marco de los talleres y capacitaciones que allí se dictan.

Cierre de actividades: lunes 9 de diciembre

Para cerrar el ciclo, el lunes 9 de diciembre por la tarde se realizará una segunda presentación del libro “Deconstruyendo Caminos” en la Facultad de Humanidades, con el fin de extender el debate académico y comunitario sobre las violencias de género y la necesidad de transformar los patrones culturales que las sustentan.

Atención permanente y acompañamiento

La jefa del Departamento de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Familiar, Cintia Burgos, recordó que el servicio funciona en doble turno, de 8 a 13 y de 14 a 19 horas, y que las mujeres víctimas de violencia, o cualquier persona que necesite orientación, pueden acercarse de manera espontánea o solicitar un turno programado si ya están en proceso terapéutico.

“Estas actividades —señaló Burgos— son parte de un trabajo constante para fortalecer la prevención, el acompañamiento y la reconstrucción de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Cada acción es un paso más hacia una sociedad más justa y libre de violencias”.