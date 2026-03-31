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31 de marzo de 2026 - 07:03
Deportes.

Juega la Selección Argentina ante Zambia en La Bombonera

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será titular en en su último amistoso en el país antes del Mundial 2026.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Selección Argentina.

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El partido llega en el marco de la fecha FIFA de marzo y será el segundo ensayo del seleccionado en esta ventana internacional, luego del amistoso ante Mauritania. Más allá de tratarse de un rival de menor jerarquía, el cuerpo técnico lo toma como una nueva oportunidad para ajustar detalles y seguir sacando conclusiones antes de la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Messi será titular ante Zambia

La gran novedad de la previa es que Lionel Messi estará desde el arranque. Así lo confirmó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa de este lunes, en la que explicó que el capitán no fue titular ante Mauritania para permitirles minutos a otros jugadores, pero que esta vez saldrá de entrada.

Sin sobrarle nada, la Selección Argentina venció 2-1 al débil Mauritania en la Bombonera.
Selección Argentina.

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La presencia de Messi le suma un atractivo especial al amistoso, ya que será el último partido de la Albiceleste en territorio argentino antes del comienzo del Mundial. Scaloni también adelantó que el equipo estará conformado en buena medida por futbolistas que suelen ser titulares, aunque mantiene alguna duda en ataque.

La posible formación de Argentina

Según los ensayos y lo que dejó trascender el entrenador, la probable formación de la Selección argentina sería con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi.

Ese posible once muestra varias rotaciones respecto del equipo habitual, pero también mezcla apellidos con experiencia y jóvenes que buscan ganarse un lugar en la lista final del Mundial.

Cómo llega la Scaloneta

Argentina viene de vencer a Mauritania en el primer amistoso de esta doble fecha, aunque el rendimiento dejó algunas dudas. Distintos análisis posteriores marcaron que el equipo bajó la intensidad, perdió fluidez y no mostró el funcionamiento habitual que lo caracteriza.

En la previa de Zambia, el propio grupo dejó en claro que espera una mejora en el juego. Por eso, el amistoso de esta noche será una chance para cambiar la imagen y cerrar la serie con mejores sensaciones. Esa última conclusión surge de la combinación entre el análisis posterior al partido con Mauritania y la necesidad de usar este amistoso como preparación final antes del Mundial.

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