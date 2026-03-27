Cuatro alumnos del norte buscan un lugar en la Selección Argentina de Matemáticas

Este jueves y viernes , tres alumnos de Salta viajarán a la Ciudad de Buenos Aires para disputar las instancias selectivas de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA) , una etapa decisiva para conformar el equipo que representará al país en la 67° Olimpíada Matemática Internacional (IMO) , prevista en China entre el 10 y el 20 de julio .

La instancia reúne a estudiantes que superaron la competencia nacional de OMA 2025 —al haber resuelto correctamente al menos dos de los tres problemas planteados — y que ahora se medirán con participantes de todo el país en busca de un lugar en el seleccionado argentino .

Las pruebas se llevarán a cabo en el Palais Rouge (Salguero 1441) y consistirán en exámenes de cuatro horas , en los que no estará permitido usar calculadoras ni consultar material de apoyo .

Según el listado publicado por la organización, los representantes de Salta que participarán son:

Guillermo Dávalos (Colegio Santa María, Salta Capital)

Lucas Porzio (Colegio Santa María, Salta Capital)

Josué M. Delgadillo Lee (Escuela de Comercio J. M. Estrada de la localidad de Metán)

Diego Alberto Celedón (EET N° 3138)

No obstante, finalmente Celedón no será de la partida por una determinación tomada en el ámbito familiar, según confirmó Verónica Flores Rocha, secretaria adjunta de la región NOA de la OMA.

Colegio Santa María, Salta Capital.

Cómo funciona el proceso

Flores Rocha detalló que esta etapa forma parte de la convocatoria para integrar la preselección nacional: “Van a rendir dos días y el jurado seleccionará a los 12 mejores, dos por nivel, titulares y suplentes. Luego serán entrenados para futuras competencias internacionales”, dijo.

De esa instancia se definirá más adelante el grupo final de alumnos que representará a la Argentina en la Olimpíada Internacional.

Viaje y expectativas

Los estudiantes se trasladarán junto a sus familias, dado que en esta etapa del ciclo escolar no se pudo contar con docentes acompañantes. En el caso de los alumnos del Colegio Santa María, ambos viajarán con Lucía, la madre de uno de ellos.

Mañana y el viernes, los estudiantes participarán en la Ciudad de Buenos Aires de las pruebas selectivas de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA).

Guillermo Dávalos, de 15 años y estudiante de tercer año, alcanzó esta etapa luego de superar la instancia nacional en 2025. “Es un logro haber llegado hasta acá”, expresó su madre, Lucía, mientras se dirigían al aeropuerto antes del viaje. Destacó que los chicos viven la experiencia con entusiasmo, aunque remarcó que el selectivo es muy exigente, ya que compiten participantes de todo el país por un número reducido de lugares.

Por su parte, Guillermo señaló que afronta el desafío con calma, aunque consciente del alto nivel de dificultad que tendrá la competencia.

Un proceso exigente y un camino en crecimiento para Salta

Las evaluaciones del selectivo siguen el modelo de las instancias internacionales, con ejercicios de elevada dificultad que exigen un alto nivel de análisis y pensamiento creativo en matemática.

Olimpíada Matemática Argentina.

Los resultados no se conocerán de forma inmediata: la corrección puede extenderse entre dos semanas y un mes, y recién entonces la OMA dará a conocer el listado de los elegidos.

Desde la organización subrayaron que la participación de alumnos de Salta —incluidos jóvenes del interior como Metán— evidencia un avance sostenido en el desarrollo académico a nivel local.

“Nunca un salteño integró el equipo de la Olimpíada Matemática Internacional. Estamos en un muy buen camino”, sostuvo Flores Rocha, quien destacó la importancia del acompañamiento de las familias, las escuelas y los entrenadores en este proceso.

EET N° 3138, en Salta.

El antecedente más cercano es el de Diego Celedón, que en 2024 quedó como suplente en una competencia iberoamericana, marcando un hecho significativo para la provincia.

Con esta nueva presencia, Salta vuelve a ganar protagonismo a nivel nacional en la matemática competitiva, con la mira puesta en alcanzar instancias destacadas a nivel internacional.